https://ria.ru/20240613/prazdnik-1952219378.html

Кириллов день в 2024: история и традиции праздника

Кириллов день 2024: какого числа, дата праздника, история и традиции

Кириллов день в 2024: история и традиции праздника

Православные верующие 22 июня чтят память святителя Кирилла Александрийского и преподобного Кирилла Белозерского. В народе праздник называли Кириллов день... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T17:26

2024-06-13T17:26

2024-06-13T17:26

религия

иисус христос

религия

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Православные верующие 22 июня чтят память святителя Кирилла Александрийского и преподобного Кирилла Белозерского. В народе праздник называли Кириллов день. История и традиции памятной даты церковного календаря, как торжество отмечали на Руси и как отметят в России в 2024 году – в материале РИА Новости.Кириллов деньНародный праздник Кириллов день ежегодно отмечают в конце июня. Церковь же чтит память святителя Кирилла Александрийского и преподобного Кирилла Белозерского.Дата праздникаДата праздника из года в год остается неизменной. День памяти святителя Кирилла Александрийского и преподобного Кирилла Белозерского приходится на 22 июня.ИсторияОсобо почитаемый верующими святитель Кирилл Александрийский и игумен Белозерского монастыря преподобный Кирилл – два святых, которых православная церковь вспоминает в конце первого летнего месяца. Несмотря на разницу в десять веков, они во многом похожи. Оба с юности посвятили свою жизнь чистоте веры.На Руси, как это часто бывало, церковный праздник совпал по времени с народным. Дело в том, что приблизительно на конец июня приходится летнее солнцестояние. Именно поэтому простые люди называли Кириллов день Солнцеворотом.Святитель Кирилл, архиепископ АлександрийскийБудущий святитель и архиепископ Кирилл родился в IV столетии в Александрии. Получил прекрасное образование, преуспел как в светских, так и религиозных науках. Особенно усердно изучал философию, но куда больше стремился к постижению Священного Писания.С юности Кирилл подвизался в скиту знаменитого подвижника Макария Великого. Неся послушание обители, он, как наиболее одаренный среди насельников, часто произносил проповеди.Позже он был посвящен в диаконы. А после смерти Александрийского архиепископа Феофила в 412 году Кирилл занял его место. С этого времени начался его нелегкий путь борьбы с различными еретиками.Так, один из них — Новациан — убеждал свою паству: если человек отречется от вероучения и отпадет от Церкви, то никогда не сможет вернуться обратно. Таким образом Новациан опровергал один из важнейших догматов – о христианском всепрощении.Чтобы среди людей не посеялась смута, святитель Кирилл изгнал Новациана и его последователей из Александрии. Та же участь постигла и язычников, творивших в отношении христиан страшные вещи.Но, пожалуй, самой серьезной борьбой стало противостояние Кирилла со священником Антиохийской церкви Несторием. Тот отрицал ни много ни мало богочеловечность Иисуса Христа. Кроме того, уверял, что Дева Мария родила не Бога, а человека.Противостояние было долгим: многочисленные письма с вразумлениями от Кирилла, бесчисленные жалобы на архиепископа – от Нестория. Но самая большая опасность – что верующий народ все больше и больше смущался еретическим учением.В итоге, в городе Эфессе был созван Вселенский Собор, осудивший ересь Нестория. Однако тот не сдавался и остановился только после того, как был отправлен в ссылку. Как гласит одно из преданий, умер еретик в тяжелейших мучениях и болезнях.Александрийский Архиепископ Кирилл прославился и своими многочисленными трудами по богословию. Им были написаны творения, осуждающие ереси, толкования на Священное Писание, в частности на Евангелие от Луки, от Иоанна, посланий апостола Павла. Его авторству также принадлежат труды о догмате Пресвятой Троицы.Святитель Кирилл Александрийский более 30 лет служил архиепископом и скончался 22 июня 444 года.Преподобный Кирилл, Игумен Белозерского монастыряКосма, как звали будущего Кирилла Белозерского, ранних лет тяготился мирской жизнью и искал уединения. Он рос сиротой. Родители умерли, когда мальчик был еще совсем маленьким. Его взял на воспитание боярин Тимофей Вельяминов. Повзрослев, Косма умолил своего благодетеля отпустить его в Симонов монастырь.В обители юноша принял постриг с именем Кирилл – в честь святителя Кирилла Александрийского. Почти сразу же инок стал искать духовных подвигов. Например, просил благословения у своего наставника – старца Михаила – вкушать пищу через день, а то и через два. но старец отказал ему: есть следует каждый день, но в меру. А заодно определил неопытному монаху специальное послушание – сначала печь хлеб, а после – готовить пищу для всей братии.А после долгого послушания, как гласит житие преподобного, Кирилл стяжал невероятную благодарность Богу. И, когда приступал к трапезе, то начинал плакать умильными слезами.А в 1390 году Кирилла избрали игуменом Симонова монастыря. Но настоятелем он пробыл недолго. Святой добровольно отказался от этого бремени – ради безмолвного подвига. Вскоре Кирилл покинул обитель и отправился на Белоозеро.Там он соорудил себе подземную келью и жил в ней, проводя дни в посте и молитве. Правда тишину отшельнической жизни часто нарушали иноки из Симонова монастыря. Они приходили к Кириллу за помощью, советом или благословением.Тогда святой понял, что в его жизни наступил новый этап. От одиночества – к наставничеству. В монастыре, основанном им у Белоозера, был учрежден устав: никаких бесед и разговоров, никакой собственности, нельзя получать писем от мирян. Полная тишина и безмолвие. Только молитва и труд.С годами святой Кирилл еще и прослыл прозорливым старцем. Он мирно скончался 9 (22 – по новому стилю) июня 1427 года – в день памяти святителя Кирилла Александрийского.Традиции и обрядыВ старину крестьянская жизнь – урожай и быт – практически полностью зависела от погодных условий. Поэтому на Кириллов день есть немало традиций и обычаев, связанных с погодными явлениями.Так, например, к праздничному дню старались завершить высадку рассады и начать сенокос. А долгота июньских дней породила массу народных поговорок. "В июне день не меркнет" или "У Кирилла – от земли сила".К праздничной поре начинала поспевать самая душистая ил лесных ягод – земляника. "Сидит Егорка в красной ермолке, – передавали шутливую загадку дети, – кто ни пройдет - всяк поклон отдает". На Руси даже существовала легенда о происхождении этой ягоды. Она гласит, в стародавние времена земляника ничем не плодоносила. И однажды Иисус Христос, еще будучи ребенком, гулял по лесу. Он наклонился к землянике и поцеловал ее. Тотчас на том месте выросла маленькая сладкая ягодка с причудливым ароматом.Приблизительно с Кириллова дня комаров становилось значительно меньше. Существовало даже поверье: если убить комара, когда день прибывает (то есть до 22 июня), то народится "полное сито" новых. А если сделать это на убывающий день – "полное сито будет убито".Народные приметыС земляникой связана одна народная примета. Если она уже поспела, то уже поздно засеивать поля овсом.И вообще, если в конце июня обилие ягод, значит зима будет холодной.Хорошая погода на Кириллов день, но муравьи прячутся в муравейники – жди скорого ненастья.Низко к земле летают стрижи и ласточки – скоро может пойти дождь. К тому же и крик ворона.Но если пчелы вдруг прячутся по ульям, дождя, наоборот, не предвидится.

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https://ria.ru/20240603/1572548887.html

https://ria.ru/20240603/iyun-1866431710.html

https://ria.ru/20240604/1574181944.html

https://ria.ru/20240604/pravoslavnyy-1880934441.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иисус христос, религия