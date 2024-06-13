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Американские правозащитники подали в суд на администрацию Байдена - РИА Новости, 13.06.2024
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05:19 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/pravozaschitniki-1952466836.html
Американские правозащитники подали в суд на администрацию Байдена
Американские правозащитники подали в суд на администрацию Байдена - РИА Новости, 13.06.2024
Американские правозащитники подали в суд на администрацию Байдена
Американские правозащитники подали в суд на администрацию президента США Джо Байдена за ужесточение миграционной политики, сообщила организация ACLU – инициатор РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T05:19
2024-06-13T05:19
в мире
сша
вашингтон (штат)
джо байден
дональд трамп
американский союз гражданских свобод
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Американские правозащитники подали в суд на администрацию президента США Джо Байдена за ужесточение миграционной политики, сообщила организация ACLU – инициатор иска. После долгих колебаний Байден запретил принимать прошения об убежище от нелегалов, которые многими тысячами штурмуют южную границу страны, и велел радикально сократить время рассмотрения уже поданных ими прошений – с шести лет до шести месяцев. "Мы подали в суд на администрацию Байдена в связи с указами, которые резко ограничивают доступность политического убежища и ставят под угрозу жизни тысяч людей", - сказано в заявлении ACLU. Вместе с ACLU – Американским союзом гражданских свобод – в иске принимают участие еще несколько правозащитных групп. В обращении в федеральный суд Вашингтона истцы ссылаются на якобы допущенные Байденом нарушения законодательства США об убежище и отступления от предусмотренных процедур. В ACLU напомнили, что в свое время им удалось успешно оспорить в суде аналогичные инициативы тогдашнего президента Дональда Трампа.
https://ria.ru/20240531/tramp-1949788687.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), джо байден, дональд трамп, американский союз гражданских свобод
В мире, США, Вашингтон (штат), Джо Байден, Дональд Трамп, Американский союз гражданских свобод
Американские правозащитники подали в суд на администрацию Байдена

Организация ACLU подала в суд на Байдена за ужесточение миграционной политики

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Американские правозащитники подали в суд на администрацию президента США Джо Байдена за ужесточение миграционной политики, сообщила организация ACLU – инициатор иска.
После долгих колебаний Байден запретил принимать прошения об убежище от нелегалов, которые многими тысячами штурмуют южную границу страны, и велел радикально сократить время рассмотрения уже поданных ими прошений – с шести лет до шести месяцев.
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"Мы подали в суд на администрацию Байдена в связи с указами, которые резко ограничивают доступность политического убежища и ставят под угрозу жизни тысяч людей", - сказано в заявлении ACLU.
Вместе с ACLU – Американским союзом гражданских свобод – в иске принимают участие еще несколько правозащитных групп. В обращении в федеральный суд Вашингтона истцы ссылаются на якобы допущенные Байденом нарушения законодательства США об убежище и отступления от предусмотренных процедур.
В ACLU напомнили, что в свое время им удалось успешно оспорить в суде аналогичные инициативы тогдашнего президента Дональда Трампа.
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