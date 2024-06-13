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Путин присвоил высший дипломатический ранг троим послам - РИА Новости, 13.06.2024
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17:53 13.06.2024
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Путин присвоил высший дипломатический ранг троим послам
Путин присвоил высший дипломатический ранг троим послам - РИА Новости, 13.06.2024
Путин присвоил высший дипломатический ранг троим послам
Президент РФ Владимир Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла главам российских дипмиссий в Корее, Боливии и Парагвае, следует из указа,... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:53
2024-06-13T17:53
политика
россия
боливия
парагвай
владимир путин
южная корея
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла главам российских дипмиссий в Корее, Боливии и Парагвае, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации. Кроме того, Путин присвоил заместителю директора департамента информации и печати МИД России Алексею Зайцеву ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса.
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россия
боливия
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политика, россия, боливия, парагвай, владимир путин, южная корея, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Политика, Россия, Боливия, Парагвай, Владимир Путин, Южная Корея, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Путин присвоил высший дипломатический ранг троим послам

Путин присвоил высший дипломатический ранг послам в Сеуле, Ла-Пасе и Асунсьоне

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла главам российских дипмиссий в Корее, Боливии и Парагвае, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Российским послом в Сеуле в настоящее время является Георгий Зиновьев, главой дипмиссии РФ в Боливии - Михаил Леденев, а в Парагвае - Александр Писарев.

Кроме того, Путин присвоил заместителю директора департамента информации и печати МИД России Алексею Зайцеву ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса.
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