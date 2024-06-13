https://ria.ru/20240613/posly-1952658712.html

Путин присвоил высший дипломатический ранг троим послам

Путин присвоил высший дипломатический ранг троим послам - РИА Новости, 13.06.2024

Путин присвоил высший дипломатический ранг троим послам

Президент РФ Владимир Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла главам российских дипмиссий в Корее, Боливии и Парагвае, следует из указа,... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T17:53

2024-06-13T17:53

2024-06-13T17:53

политика

россия

боливия

парагвай

владимир путин

южная корея

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла главам российских дипмиссий в Корее, Боливии и Парагвае, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации. Кроме того, Путин присвоил заместителю директора департамента информации и печати МИД России Алексею Зайцеву ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса.

https://ria.ru/20240507/putin-1944487223.html

россия

боливия

парагвай

южная корея

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, боливия, парагвай, владимир путин, южная корея, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)