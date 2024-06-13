СМИ раскрыли, в каком случае Франция может сократить военную помощь Украине
JdD: Франция может сократить военную помощь Киеву при победе правых в парламенте
Париж . Архивное фото
ПАРИЖ, 13 июн – РИА Новости. Франция может сократить военную поддержку Украины при победе правой партии "Национальное объединение" (RN) на внеочередных выборах в парламент, пишет издание Journal du Dimanche.
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"Если "Национальное объединение" (RN) победит на выборах в парламент, французская военная помощь Украине будет поставлена под вопрос. Это ситуация, которая будет иметь прямые последствия для нашей безопасности", - отметил источник в минобороны.
Как напомнили в окружении министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, в марте при голосовании в парламенте депутаты "Национального объединения" отказались поддержать заключённое в феврале двустороннее соглашение о безопасности между Парижем и Киевом.
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"Если президент республики останется главой вооруженных сил, то назначенный министр обороны станет политическим лидером, который "подписывает распоряжения о выделении Украине самолетов, гаубиц CAESAR или боеприпасов", - отметил источник.
В партии RN изданию сообщили, что поддерживают продолжение поставок вооружений Украине, но "не в ущерб французской армии", а объявление президента Эммануэля Макрона о поставках истребителей Mirage 2000-5 – это "пример того, что помощь, оказанная Украине, может повлиять на возможности Франции".
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"В случае конфликта высокой интенсивности Франция располагает парком всего в 200 самолетов. Это слишком мало, и поставки на Украину еще больше сократят наши мощности! Когда мы обсуждали Закон о военном программировании (LPM) в прошлом году, отремонтированные Mirage 2000-5 были представлены министром вооружённых сил как решение проблемы небольшого объёма нашего авиапарка. ВВС, несомненно, ослаблены", - отметил депутат RN Франк Жилетти, который являлся докладчиком по бюджету ВВС Нацсобрании.
Что касается отправки военных инструкторов на Украину, в RN видят в этом "риски человеческих потерь и эскалации", отмечая, что есть альтернативы "гораздо менее опасные, такие как обучение, проводимое нашими солдатами во Франции или в третьих странах, таких как Польша", пишет издание.
На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.