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Военная помощь Нидерландов Украине превысила три миллиарда евро

Военная помощь Нидерландов Украине превысила три миллиарда евро - РИА Новости, 13.06.2024

Военная помощь Нидерландов Украине превысила три миллиарда евро

Общая сумма военной помощи Нидерландов Украине превысила 3 миллиарда евро, сообщило в четверг министерство обороны королевства. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T22:13

2024-06-13T22:13

2024-06-13T22:13

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ГААГА, 13 июн - РИА Новости. Общая сумма военной помощи Нидерландов Украине превысила 3 миллиарда евро, сообщило в четверг министерство обороны королевства. "Сумма военной поддержки, которую Нидерланды предоставили Украине на сегодняшний день, превысила 3 ​​миллиарда евро. С момента последнего отчета в декабре прошлого года Нидерланды поставили еще около 470 миллионов евро. Таким образом, общая сумма составила 3,1 миллиарда евро", - говорится в заявлении на сайте оборонного ведомства. Отмечается, что в основном речь идет о коммерческих поставках. Стоимость товаров военного назначения, приобретенных в коммерческих целях за последние шесть месяцев, составляет около 410 миллионов евро, добавили в минобороны. Нидерланды с начала российской спецоперации уже поставили Украине 60 танков Т-72, порядка 207 боевых машин пехоты YPR различных типов, около 100 танков Leopard 1 вместе с Данией и Германией, 14 танков Leopard 2A4 вместе с Данией, восемь артиллерийских установок PzH2000, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов. Кроме того, Гаага обещала передать Киеву 24 истребителя F-16. В минобороны Нидерландов ранее в четверг сообщили, что первую партию самолетов поставят Украине после лета. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20240613/ukraina-1952679284.html

https://ria.ru/20240613/f-16-1952669996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, украина, нидерланды, россия, сергей лавров, дмитрий песков, нато, т-72 "урал", f-16