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Калужская полиция ищет устроившего стрельбу рядом с Оптиной пустыней - РИА Новости, 13.06.2024
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00:12 13.06.2024 (обновлено: 05:45 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/politsiya-1952455405.html
Калужская полиция ищет устроившего стрельбу рядом с Оптиной пустыней
Калужская полиция ищет устроившего стрельбу рядом с Оптиной пустыней - РИА Новости, 13.06.2024
Калужская полиция ищет устроившего стрельбу рядом с Оптиной пустыней
Полиция ищет мужчину, устроившего стрельбу недалеко от монастыря Оптина Пустынь в Калужской области, сообщило региональное УМВД. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T00:12
2024-06-13T05:45
оптина пустынь
происшествия
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Полиция ищет мужчину, устроившего стрельбу недалеко от монастыря Оптина Пустынь в Калужской области, сообщило региональное УМВД.&quot;В Калужской области сотрудниками полиции предпринимаются меры к розыску и задержанию мужчины, устроившего стрельбу недалеко от монастыря Оптина Пустынь&quot;, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления.По данным полиции, около 21.00 мск в среду в дежурную часть отдела полиции "Козельский" поступило сообщение о том, что на дороге недалеко от монастыря Оптина пустынь "неизвестный мужчина вышел из леса, произвел несколько выстрелов в сторону двух женщин, затем скрылся в лесу"."В результате чего касательное ранение ноги получила одна из женщин. Помощь пострадавшей была оказана на месте", - информирует УМВД.
https://ria.ru/20240612/strelba-1952451454.html
https://ria.ru/20240612/monastyr-1952449578.html
оптина пустынь
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оптина пустынь, происшествия, калужская область
Оптина пустынь, Происшествия, Калужская область
Калужская полиция ищет устроившего стрельбу рядом с Оптиной пустыней

Полиция в Калужской области ищет устроившего стрельбу рядом с Оптиной пустыней

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Полиция ищет мужчину, устроившего стрельбу недалеко от монастыря Оптина Пустынь в Калужской области, сообщило региональное УМВД.
«

"В Калужской области сотрудниками полиции предпринимаются меры к розыску и задержанию мужчины, устроившего стрельбу недалеко от монастыря Оптина Пустынь", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления.

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Источник назвал мотив открывшего стрельбу под Калугой мужчины
Вчера, 23:19
По данным полиции, около 21.00 мск в среду в дежурную часть отдела полиции "Козельский" поступило сообщение о том, что на дороге недалеко от монастыря Оптина пустынь "неизвестный мужчина вышел из леса, произвел несколько выстрелов в сторону двух женщин, затем скрылся в лесу".
"В результате чего касательное ранение ноги получила одна из женщин. Помощь пострадавшей была оказана на месте", - информирует УМВД.
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