https://ria.ru/20240613/politsiya-1952455405.html

Калужская полиция ищет устроившего стрельбу рядом с Оптиной пустыней

Калужская полиция ищет устроившего стрельбу рядом с Оптиной пустыней - РИА Новости, 13.06.2024

Калужская полиция ищет устроившего стрельбу рядом с Оптиной пустыней

Полиция ищет мужчину, устроившего стрельбу недалеко от монастыря Оптина Пустынь в Калужской области, сообщило региональное УМВД. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T00:12

2024-06-13T00:12

2024-06-13T05:45

оптина пустынь

происшествия

калужская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Полиция ищет мужчину, устроившего стрельбу недалеко от монастыря Оптина Пустынь в Калужской области, сообщило региональное УМВД."В Калужской области сотрудниками полиции предпринимаются меры к розыску и задержанию мужчины, устроившего стрельбу недалеко от монастыря Оптина Пустынь", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления.По данным полиции, около 21.00 мск в среду в дежурную часть отдела полиции "Козельский" поступило сообщение о том, что на дороге недалеко от монастыря Оптина пустынь "неизвестный мужчина вышел из леса, произвел несколько выстрелов в сторону двух женщин, затем скрылся в лесу"."В результате чего касательное ранение ноги получила одна из женщин. Помощь пострадавшей была оказана на месте", - информирует УМВД.

https://ria.ru/20240612/strelba-1952451454.html

https://ria.ru/20240612/monastyr-1952449578.html

оптина пустынь

калужская область

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оптина пустынь, происшествия, калужская область