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Нидерланды соберут систему ПВО Patriot для передачи Украине - РИА Новости, 13.06.2024
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18:27 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/pentagon-1952675706.html
Нидерланды соберут систему ПВО Patriot для передачи Украине
Нидерланды соберут систему ПВО Patriot для передачи Украине - РИА Новости, 13.06.2024
Нидерланды соберут систему ПВО Patriot для передачи Украине
Нидерланды возглавили коалицию стран, которые намерены собрать зенитно-ракетный комплекс Patriot для передачи Украине, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T18:27
2024-06-13T18:27
в мире
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нидерланды
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Нидерланды возглавили коалицию стран, которые намерены собрать зенитно-ракетный комплекс Patriot для передачи Украине, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин. "Нидерланды возглавили хитроумную инициативу собрать и передать систему ПВО Patriot", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи стран-доноров военной помощи Украине. Остин пояснил, что голландцы намерены сами предоставить многие ключевые компоненты зенитно-ракетного комплекса и призывают других доноров Украины помочь с остальными компонентами. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. -
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в мире, украина, россия, нидерланды, ллойд остин, сергей лавров, нато, министерство обороны сша
В мире, Украина, Россия, Нидерланды, Ллойд Остин, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США
Нидерланды соберут систему ПВО Patriot для передачи Украине

Шеф Пентагона Остин: Нидерланды создадут комплекс Patriot для передачи Украине

© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra SheaРакетные системы ПВО Patriot
Ракетные системы ПВО Patriot - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra Shea
Ракетные системы ПВО Patriot. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Нидерланды возглавили коалицию стран, которые намерены собрать зенитно-ракетный комплекс Patriot для передачи Украине, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Нидерланды возглавили хитроумную инициативу собрать и передать систему ПВО Patriot", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи стран-доноров военной помощи Украине.
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Остин пояснил, что голландцы намерены сами предоставить многие ключевые компоненты зенитно-ракетного комплекса и призывают других доноров Украины помочь с остальными компонентами.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. -
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В миреУкраинаРоссияНидерландыЛлойд ОстинСергей ЛавровНАТОМинистерство обороны США
 
 
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