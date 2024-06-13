https://ria.ru/20240613/pentagon-1952675706.html
Нидерланды соберут систему ПВО Patriot для передачи Украине
Нидерланды соберут систему ПВО Patriot для передачи Украине - РИА Новости, 13.06.2024
Нидерланды соберут систему ПВО Patriot для передачи Украине
Нидерланды возглавили коалицию стран, которые намерены собрать зенитно-ракетный комплекс Patriot для передачи Украине, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T18:27
2024-06-13T18:27
2024-06-13T18:27
в мире
украина
россия
нидерланды
ллойд остин
сергей лавров
нато
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944591217_0:117:3226:1932_1920x0_80_0_0_f6f95a7569bca71ce9cfd4504d96590c.jpg
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Нидерланды возглавили коалицию стран, которые намерены собрать зенитно-ракетный комплекс Patriot для передачи Украине, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин. "Нидерланды возглавили хитроумную инициативу собрать и передать систему ПВО Patriot", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи стран-доноров военной помощи Украине. Остин пояснил, что голландцы намерены сами предоставить многие ключевые компоненты зенитно-ракетного комплекса и призывают других доноров Украины помочь с остальными компонентами. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. -
https://ria.ru/20240613/f-16-1952669996.html
https://ria.ru/20240613/kredit-1952675016.html
украина
россия
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944591217_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_c56b70421516c38ba80c7ecd00525780.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, нидерланды, ллойд остин, сергей лавров, нато, министерство обороны сша
В мире, Украина, Россия, Нидерланды, Ллойд Остин, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США
Нидерланды соберут систему ПВО Patriot для передачи Украине
Шеф Пентагона Остин: Нидерланды создадут комплекс Patriot для передачи Украине