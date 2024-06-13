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США не планируют отбирать Patriot у Польши ради Украины, заявил Пентагон - РИА Новости, 13.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:33 13.06.2024 (обновлено: 16:54 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/patriot-1952627844.html
США не планируют отбирать Patriot у Польши ради Украины, заявил Пентагон
США не планируют отбирать Patriot у Польши ради Украины, заявил Пентагон - РИА Новости, 13.06.2024
США не планируют отбирать Patriot у Польши ради Украины, заявил Пентагон
США не планируют ослаблять противовоздушную оборону Польши зенитно-ракетными комплексами Patriot для их передачи Украине, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T16:33
2024-06-13T16:54
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
польша
министерство обороны сша
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. США не планируют ослаблять противовоздушную оборону Польши зенитно-ракетными комплексами Patriot для их передачи Украине, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин."Не будет никаких изменений в покрытии Польши нашими Patriot", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.Американские СМИ ранее сообщили, что президент США Джо Байден утвердил переброску батареи Patriot из Польши на Украину.Остин подчеркнул, что ему пока нечего анонсировать в отношении поставок новых ЗРК Patriot на Украину.
https://ria.ru/20240604/patriot-1950230564.html
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в мире, сша, украина, польша, министерство обороны сша, ллойд остин
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Польша, Министерство обороны США, Ллойд Остин
США не планируют отбирать Patriot у Польши ради Украины, заявил Пентагон

Остин: снимать Patriot с боевого дежурства в Польше ради Украины не планируется

© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. США не планируют ослаблять противовоздушную оборону Польши зенитно-ракетными комплексами Patriot для их передачи Украине, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Не будет никаких изменений в покрытии Польши нашими Patriot", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
Американские СМИ ранее сообщили, что президент США Джо Байден утвердил переброску батареи Patriot из Польши на Украину.
Остин подчеркнул, что ему пока нечего анонсировать в отношении поставок новых ЗРК Patriot на Украину.
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
"Нерешаемая задача": почему Patriot оказались неспособны защитить Украину
4 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаПольшаМинистерство обороны СШАЛлойд Остин
 
 
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