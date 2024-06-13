https://ria.ru/20240613/patriot-1952627844.html
США не планируют отбирать Patriot у Польши ради Украины, заявил Пентагон
США не планируют отбирать Patriot у Польши ради Украины, заявил Пентагон - РИА Новости, 13.06.2024
США не планируют отбирать Patriot у Польши ради Украины, заявил Пентагон
США не планируют ослаблять противовоздушную оборону Польши зенитно-ракетными комплексами Patriot для их передачи Украине, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T16:33
2024-06-13T16:33
2024-06-13T16:54
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
польша
министерство обороны сша
ллойд остин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932746284_0:177:3326:2048_1920x0_80_0_0_31025d53abb0134ed462ab5acd29bcfc.jpg
ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. США не планируют ослаблять противовоздушную оборону Польши зенитно-ракетными комплексами Patriot для их передачи Украине, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин."Не будет никаких изменений в покрытии Польши нашими Patriot", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.Американские СМИ ранее сообщили, что президент США Джо Байден утвердил переброску батареи Patriot из Польши на Украину.Остин подчеркнул, что ему пока нечего анонсировать в отношении поставок новых ЗРК Patriot на Украину.
https://ria.ru/20240604/patriot-1950230564.html
сша
украина
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932746284_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_9342da9f57fda4d297cb832b3feabe49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, польша, министерство обороны сша, ллойд остин
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Польша, Министерство обороны США, Ллойд Остин
США не планируют отбирать Patriot у Польши ради Украины, заявил Пентагон
Остин: снимать Patriot с боевого дежурства в Польше ради Украины не планируется