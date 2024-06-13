https://ria.ru/20240613/patriot-1952627844.html

США не планируют отбирать Patriot у Польши ради Украины, заявил Пентагон

США не планируют отбирать Patriot у Польши ради Украины, заявил Пентагон - РИА Новости, 13.06.2024

США не планируют отбирать Patriot у Польши ради Украины, заявил Пентагон

США не планируют ослаблять противовоздушную оборону Польши зенитно-ракетными комплексами Patriot для их передачи Украине, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T16:33

2024-06-13T16:33

2024-06-13T16:54

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

польша

министерство обороны сша

ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. США не планируют ослаблять противовоздушную оборону Польши зенитно-ракетными комплексами Patriot для их передачи Украине, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин."Не будет никаких изменений в покрытии Польши нашими Patriot", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.Американские СМИ ранее сообщили, что президент США Джо Байден утвердил переброску батареи Patriot из Польши на Украину.Остин подчеркнул, что ему пока нечего анонсировать в отношении поставок новых ЗРК Patriot на Украину.

https://ria.ru/20240604/patriot-1950230564.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, польша, министерство обороны сша, ллойд остин