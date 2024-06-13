Писториус назвал условие передачи Украине третьего ЗРК Patriot
Писториус: Украина получит третий ЗРК Patriot после окончания обучения военных
© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Берлин передаст Киеву третий зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot после завершения обучения украинских военных его использованию, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
"Как вы знаете, мы обучаем украинских военнослужащих использованию систем Patriot в Занице (северо-восток ФРГ - ред.). Когда обучение завершится, мы передадим Украине третью систему Patriot", - сказал Писториус перед встречей министров обороны стран НАТО. О решении Германии поставить Украине третий ЗРК Patriot стало известно в середине апреля.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".