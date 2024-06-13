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Писториус назвал условие передачи Украине третьего ЗРК Patriot - РИА Новости, 13.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:50 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/patriot-1952569718.html
Писториус назвал условие передачи Украине третьего ЗРК Patriot
Писториус назвал условие передачи Украине третьего ЗРК Patriot - РИА Новости, 13.06.2024
Писториус назвал условие передачи Украине третьего ЗРК Patriot
Берлин передаст Киеву третий зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot после завершения обучения украинских военных его использованию, заявил министр обороны... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T13:50
2024-06-13T13:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
борис писториус
нато
вооруженные силы украины
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БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Берлин передаст Киеву третий зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot после завершения обучения украинских военных его использованию, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. "Как вы знаете, мы обучаем украинских военнослужащих использованию систем Patriot в Занице (северо-восток ФРГ - ред.). Когда обучение завершится, мы передадим Украине третью систему Patriot", - сказал Писториус перед встречей министров обороны стран НАТО. О решении Германии поставить Украине третий ЗРК Patriot стало известно в середине апреля. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240604/patriot-1950230564.html
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в мире, украина, германия, борис писториус, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Борис Писториус, НАТО, Вооруженные силы Украины
Писториус назвал условие передачи Украине третьего ЗРК Patriot

Писториус: Украина получит третий ЗРК Patriot после окончания обучения военных

© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Берлин передаст Киеву третий зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot после завершения обучения украинских военных его использованию, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
"Как вы знаете, мы обучаем украинских военнослужащих использованию систем Patriot в Занице (северо-восток ФРГ - ред.). Когда обучение завершится, мы передадим Украине третью систему Patriot", - сказал Писториус перед встречей министров обороны стран НАТО. О решении Германии поставить Украине третий ЗРК Patriot стало известно в середине апреля.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияБорис ПисториусНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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