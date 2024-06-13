https://ria.ru/20240613/patriot-1952569718.html

Писториус назвал условие передачи Украине третьего ЗРК Patriot

Писториус назвал условие передачи Украине третьего ЗРК Patriot - РИА Новости, 13.06.2024

Писториус назвал условие передачи Украине третьего ЗРК Patriot

Берлин передаст Киеву третий зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot после завершения обучения украинских военных его использованию, заявил министр обороны... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T13:50

2024-06-13T13:50

2024-06-13T13:50

специальная военная операция на украине

в мире

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борис писториус

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вооруженные силы украины

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БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Берлин передаст Киеву третий зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot после завершения обучения украинских военных его использованию, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. "Как вы знаете, мы обучаем украинских военнослужащих использованию систем Patriot в Занице (северо-восток ФРГ - ред.). Когда обучение завершится, мы передадим Украине третью систему Patriot", - сказал Писториус перед встречей министров обороны стран НАТО. О решении Германии поставить Украине третий ЗРК Patriot стало известно в середине апреля. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240604/patriot-1950230564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, германия, борис писториус, нато, вооруженные силы украины