Эксперт: Пашинян выполняет заказ Запада по раскачиванию ситуации в ОДКБ
Аналитик Мендкович: шантажируя выходом из ОДКБ, Пашинян выполняет заказ Запада
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, шантажируя выходом республики из ОДКБ, выполняет заказ Запада по раскачиванию ситуации в организации, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, когда власти посчитают это нужным. В феврале 2024 года он говорил, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ. В марте армянский премьер сообщил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны. При этом еще раньше армянская сторона перестала участвовать в мероприятиях ОДКБ.
"Это похоже на очередной этап раскачивающейся ситуации вокруг ОДКБ. Долгое время Пашинян выступал с подобными провокационными инициативами за закрытыми дверями. Сейчас он вынес их на публику. Повторюсь, это часть кампании западных стран, включая США и Францию, по дискредитации России и ОДКБ", - сказал РИА Новости Мендкович.
Эксперт отметил, что Пашинян в данном случае выступает как агент западного влияния, а не как глава государства, чьи интересы он не блюдет на самом деле, что показывают последние территориальные уступки.
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"Фактически Пашинян с момента своей деятельности в качестве оппозиционера является лоббистом интересов НАТО и западного влияния. В этой связи он долгое время пытался расколоть ОДКБ изнутри, а теперь, сдав Карабах Азербайджану, пытается использовать ОДКБ, как своего рода громоотвод, возлагая на него и Москву ответственность за свои провалы. Вся его риторика в этом вопросе подчинена интересам создания себе алиби за свои политические ошибки и выполнению инструкций Запада", - отметил эксперт.
Мендкович добавил, что Пашинян надеется прежде всего на преференции лично для себя после завершения этой операции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит работу с Арменией для прояснения позиции Еревана по ОДКБ, и рассчитывает, что взаимоотношения стран продолжатся в русле партнерства и союзничества.
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8 мая, 19:24