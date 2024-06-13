https://ria.ru/20240613/pashinyan-1952645970.html

Эксперт: Пашинян выполняет заказ Запада по раскачиванию ситуации в ОДКБ

Эксперт: Пашинян выполняет заказ Запада по раскачиванию ситуации в ОДКБ - РИА Новости, 13.06.2024

Эксперт: Пашинян выполняет заказ Запада по раскачиванию ситуации в ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, шантажируя выходом республики из ОДКБ, выполняет заказ Запада по раскачиванию ситуации в организации, считает глава... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T17:23

2024-06-13T17:23

2024-06-13T17:23

в мире

армения

ереван

россия

никол пашинян

дмитрий песков

одкб

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, шантажируя выходом республики из ОДКБ, выполняет заказ Запада по раскачиванию ситуации в организации, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, когда власти посчитают это нужным. В феврале 2024 года он говорил, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ. В марте армянский премьер сообщил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны. При этом еще раньше армянская сторона перестала участвовать в мероприятиях ОДКБ. "Это похоже на очередной этап раскачивающейся ситуации вокруг ОДКБ. Долгое время Пашинян выступал с подобными провокационными инициативами за закрытыми дверями. Сейчас он вынес их на публику. Повторюсь, это часть кампании западных стран, включая США и Францию, по дискредитации России и ОДКБ", - сказал РИА Новости Мендкович. Эксперт отметил, что Пашинян в данном случае выступает как агент западного влияния, а не как глава государства, чьи интересы он не блюдет на самом деле, что показывают последние территориальные уступки. "Фактически Пашинян с момента своей деятельности в качестве оппозиционера является лоббистом интересов НАТО и западного влияния. В этой связи он долгое время пытался расколоть ОДКБ изнутри, а теперь, сдав Карабах Азербайджану, пытается использовать ОДКБ, как своего рода громоотвод, возлагая на него и Москву ответственность за свои провалы. Вся его риторика в этом вопросе подчинена интересам создания себе алиби за свои политические ошибки и выполнению инструкций Запада", - отметил эксперт. Мендкович добавил, что Пашинян надеется прежде всего на преференции лично для себя после завершения этой операции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит работу с Арменией для прояснения позиции Еревана по ОДКБ, и рассчитывает, что взаимоотношения стран продолжатся в русле партнерства и союзничества.

https://ria.ru/20240508/armeniya-1944752066.html

https://ria.ru/20240508/odkb-1944784837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, армения, ереван, россия, никол пашинян, дмитрий песков, одкб, нато