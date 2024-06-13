Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: Пашинян выполняет заказ Запада по раскачиванию ситуации в ОДКБ - РИА Новости, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/pashinyan-1952645970.html
Эксперт: Пашинян выполняет заказ Запада по раскачиванию ситуации в ОДКБ
Эксперт: Пашинян выполняет заказ Запада по раскачиванию ситуации в ОДКБ - РИА Новости, 13.06.2024
Эксперт: Пашинян выполняет заказ Запада по раскачиванию ситуации в ОДКБ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, шантажируя выходом республики из ОДКБ, выполняет заказ Запада по раскачиванию ситуации в организации, считает глава... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:23
2024-06-13T17:23
в мире
армения
ереван
россия
никол пашинян
дмитрий песков
одкб
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929119863_124:0:2754:1479_1920x0_80_0_0_d2409d0e42af07809a9c4e95fad7b1a3.jpg
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, шантажируя выходом республики из ОДКБ, выполняет заказ Запада по раскачиванию ситуации в организации, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, когда власти посчитают это нужным. В феврале 2024 года он говорил, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ. В марте армянский премьер сообщил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны. При этом еще раньше армянская сторона перестала участвовать в мероприятиях ОДКБ. "Это похоже на очередной этап раскачивающейся ситуации вокруг ОДКБ. Долгое время Пашинян выступал с подобными провокационными инициативами за закрытыми дверями. Сейчас он вынес их на публику. Повторюсь, это часть кампании западных стран, включая США и Францию, по дискредитации России и ОДКБ", - сказал РИА Новости Мендкович. Эксперт отметил, что Пашинян в данном случае выступает как агент западного влияния, а не как глава государства, чьи интересы он не блюдет на самом деле, что показывают последние территориальные уступки. "Фактически Пашинян с момента своей деятельности в качестве оппозиционера является лоббистом интересов НАТО и западного влияния. В этой связи он долгое время пытался расколоть ОДКБ изнутри, а теперь, сдав Карабах Азербайджану, пытается использовать ОДКБ, как своего рода громоотвод, возлагая на него и Москву ответственность за свои провалы. Вся его риторика в этом вопросе подчинена интересам создания себе алиби за свои политические ошибки и выполнению инструкций Запада", - отметил эксперт. Мендкович добавил, что Пашинян надеется прежде всего на преференции лично для себя после завершения этой операции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит работу с Арменией для прояснения позиции Еревана по ОДКБ, и рассчитывает, что взаимоотношения стран продолжатся в русле партнерства и союзничества.
https://ria.ru/20240508/armeniya-1944752066.html
https://ria.ru/20240508/odkb-1944784837.html
армения
ереван
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929119863_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_3fd25412050ad3f9e3608f06c1afeffc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, ереван, россия, никол пашинян, дмитрий песков, одкб, нато
В мире, Армения, Ереван, Россия, Никол Пашинян, Дмитрий Песков, ОДКБ, НАТО
Эксперт: Пашинян выполняет заказ Запада по раскачиванию ситуации в ОДКБ

Аналитик Мендкович: шантажируя выходом из ОДКБ, Пашинян выполняет заказ Запада

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, шантажируя выходом республики из ОДКБ, выполняет заказ Запада по раскачиванию ситуации в организации, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, когда власти посчитают это нужным. В феврале 2024 года он говорил, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ. В марте армянский премьер сообщил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны. При этом еще раньше армянская сторона перестала участвовать в мероприятиях ОДКБ.
Заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Армения отказалась финансировать деятельность ОДКБ в 2024 году
8 мая, 17:35
"Это похоже на очередной этап раскачивающейся ситуации вокруг ОДКБ. Долгое время Пашинян выступал с подобными провокационными инициативами за закрытыми дверями. Сейчас он вынес их на публику. Повторюсь, это часть кампании западных стран, включая США и Францию, по дискредитации России и ОДКБ", - сказал РИА Новости Мендкович.
Эксперт отметил, что Пашинян в данном случае выступает как агент западного влияния, а не как глава государства, чьи интересы он не блюдет на самом деле, что показывают последние территориальные уступки.
«
"Фактически Пашинян с момента своей деятельности в качестве оппозиционера является лоббистом интересов НАТО и западного влияния. В этой связи он долгое время пытался расколоть ОДКБ изнутри, а теперь, сдав Карабах Азербайджану, пытается использовать ОДКБ, как своего рода громоотвод, возлагая на него и Москву ответственность за свои провалы. Вся его риторика в этом вопросе подчинена интересам создания себе алиби за свои политические ошибки и выполнению инструкций Запада", - отметил эксперт.
Мендкович добавил, что Пашинян надеется прежде всего на преференции лично для себя после завершения этой операции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит работу с Арменией для прояснения позиции Еревана по ОДКБ, и рассчитывает, что взаимоотношения стран продолжатся в русле партнерства и союзничества.
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Армения остается членом ОДКБ, сообщил источник
8 мая, 19:24
 
В миреАрменияЕреванРоссияНикол ПашинянДмитрий ПесковОДКБНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала