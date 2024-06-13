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Глава Союза староверов рассказал, к чему может призвать папа Римский на G7 - РИА Новости, 13.06.2024
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22:51 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/papa_rimskiy-1952734672.html
Глава Союза староверов рассказал, к чему может призвать папа Римский на G7
Глава Союза староверов рассказал, к чему может призвать папа Римский на G7 - РИА Новости, 13.06.2024
Глава Союза староверов рассказал, к чему может призвать папа Римский на G7
Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, общающийся с папой Римским Франциском, сообщил РИА Новости, что понтифик на встрече лидеров... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T22:51
2024-06-13T22:51
в мире
италия
сша
турция
джо байден
франциск (хорхе марио бергольо)
эммануэль макрон
g7
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, общающийся с папой Римским Франциском, сообщил РИА Новости, что понтифик на встрече лидеров "Большой семерки" призовет президента Франции Эммануэля Макрона и президента США Джо Байдена к диалогу с Россией, чтобы добиться прекращения огня на Украине к Олимпийским играм в Париже. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. "Папа едет на G7 завтра в Бари убеждать всех сесть с Россией за стол переговоров. Будет говорить об этом с Байденом и Макроном. Он хочет призвать всех к прекращению огня к Олимпийским играм", - предположил Севастьянов в разговоре РИА Новости, сославшись на беседу с понтификом. Папа Римский Франциск в пятницу встретится на полях саммита "Большой семерки" с президентом США Джо Байденом, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьером Индии Нарендрой Моди и Владимиром Зеленским, сообщила служба печати Святого престола ранее. Также у него запланированы встречи с премьер-министром Италии Джорджа Мелони, президентами Франции, Кении и Бразилии, премьером Канады и генеральным директором Международного валютного фонда. Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии продлится с 13 по 15 июня. Среди тем саммита – конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, Африка, миграция и искусственный интеллект.
https://ria.ru/20240613/nyt-1952722471.html
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в мире, италия, сша, турция, джо байден, франциск (хорхе марио бергольо), эммануэль макрон, g7
В мире, Италия, США, Турция, Джо Байден, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Эммануэль Макрон, G7
Глава Союза староверов рассказал, к чему может призвать папа Римский на G7

Глава Союза староверов: папа Римский на G7 призовет к переговорам с Россией

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа Римский Франциск . Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, общающийся с папой Римским Франциском, сообщил РИА Новости, что понтифик на встрече лидеров "Большой семерки" призовет президента Франции Эммануэля Макрона и президента США Джо Байдена к диалогу с Россией, чтобы добиться прекращения огня на Украине к Олимпийским играм в Париже.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Групповое фото во время саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
"Ослабленные лидеры Запада": NYT опубликовала статью о встрече G7 в Италии
Вчера, 21:11
«
"Папа едет на G7 завтра в Бари убеждать всех сесть с Россией за стол переговоров. Будет говорить об этом с Байденом и Макроном. Он хочет призвать всех к прекращению огня к Олимпийским играм", - предположил Севастьянов в разговоре РИА Новости, сославшись на беседу с понтификом.
Папа Римский Франциск в пятницу встретится на полях саммита "Большой семерки" с президентом США Джо Байденом, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьером Индии Нарендрой Моди и Владимиром Зеленским, сообщила служба печати Святого престола ранее. Также у него запланированы встречи с премьер-министром Италии Джорджа Мелони, президентами Франции, Кении и Бразилии, премьером Канады и генеральным директором Международного валютного фонда.
Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии продлится с 13 по 15 июня. Среди тем саммита – конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, Африка, миграция и искусственный интеллект.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Папа Римский рассказал, при каком условии поедет на конференцию по Украине
5 мая, 23:29
 
В миреИталияСШАТурцияДжо БайденФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Эммануэль МакронG7
 
 
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