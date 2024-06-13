https://ria.ru/20240613/papa_rimskiy-1952734672.html

Глава Союза староверов рассказал, к чему может призвать папа Римский на G7

Глава Союза староверов рассказал, к чему может призвать папа Римский на G7 - РИА Новости, 13.06.2024

Глава Союза староверов рассказал, к чему может призвать папа Римский на G7

Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, общающийся с папой Римским Франциском, сообщил РИА Новости, что понтифик на встрече лидеров... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T22:51

2024-06-13T22:51

2024-06-13T22:51

в мире

италия

сша

турция

джо байден

франциск (хорхе марио бергольо)

эммануэль макрон

g7

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, общающийся с папой Римским Франциском, сообщил РИА Новости, что понтифик на встрече лидеров "Большой семерки" призовет президента Франции Эммануэля Макрона и президента США Джо Байдена к диалогу с Россией, чтобы добиться прекращения огня на Украине к Олимпийским играм в Париже. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. "Папа едет на G7 завтра в Бари убеждать всех сесть с Россией за стол переговоров. Будет говорить об этом с Байденом и Макроном. Он хочет призвать всех к прекращению огня к Олимпийским играм", - предположил Севастьянов в разговоре РИА Новости, сославшись на беседу с понтификом. Папа Римский Франциск в пятницу встретится на полях саммита "Большой семерки" с президентом США Джо Байденом, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьером Индии Нарендрой Моди и Владимиром Зеленским, сообщила служба печати Святого престола ранее. Также у него запланированы встречи с премьер-министром Италии Джорджа Мелони, президентами Франции, Кении и Бразилии, премьером Канады и генеральным директором Международного валютного фонда. Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии продлится с 13 по 15 июня. Среди тем саммита – конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, Африка, миграция и искусственный интеллект.

https://ria.ru/20240613/nyt-1952722471.html

https://ria.ru/20240505/vss-1944031348.html

италия

сша

турция

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в мире, италия, сша, турция, джо байден, франциск (хорхе марио бергольо), эммануэль макрон, g7