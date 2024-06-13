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В Москве с начала июня выпало полторы месячной нормы осадков
В Москве с начала июня выпало полторы месячной нормы осадков - РИА Новости, 13.06.2024
В Москве с начала июня выпало полторы месячной нормы осадков
За 13 суток июня в Москве уже выпало 118 миллиметров или в 1,5 раза больше месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T22:49
2024-06-13T22:49
2024-06-13T22:49
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. За 13 суток июня в Москве уже выпало 118 миллиметров или в 1,5 раза больше месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Всего за 13 суток июня в Москве уже выпало 118 мм дождя или в 1,5 раза больше месячной нормы осадков. Самый дождливый июнь в Москве наблюдался в далёком 1909 году - 191 миллиметр", - рассказал синоптик. Он уточнил, что дожди в Москве продолжатся до утра пятницы, дополнительно выпадет еще 10 миллиметров осадков. "За 13 июня 2024 года на опорной столичной метеостанции ВДНХ зафиксировано 15 миллиметров, Бутово - 11 миллиметров, Балчуг - 12 миллиметров, МГУ- 18 миллиметров, Тушино и Строгино - 20 миллиметров при месячной норме в Москве 77 миллиметров", - сообщил Тишковец. По его словам, в Новой Москве выпало 72% от месячной нормы осадков. "В Подмосковье больше всего попало в осадкомеры следующих метеостанций: Коломна - 28 миллиметров, Немчиновка - 34 миллиметра, Серпухов - 36 миллиметров, Михнево и Долгопрудный- 49 миллиметров, Толстопальцево - 50 миллиметров, Михайловское - 51 миллиметр", - пояснил специалист.
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Общество, Москва, Строгино, Новая Москва, Евгений Тишковец, Экология в России, Погода
В Москве с начала июня выпало полторы месячной нормы осадков
Синоптик "Фобоса" Тишковец: за 13 суток в Москве выпало 118 миллиметров осадков