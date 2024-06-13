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Орбан назвал решение суда ЕС оштрафовать Венгрию возмутительным - РИА Новости, 13.06.2024
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12:21 13.06.2024 (обновлено: 12:25 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/orban-1952538596.html
Орбан назвал решение суда ЕС оштрафовать Венгрию возмутительным
Орбан назвал решение суда ЕС оштрафовать Венгрию возмутительным - РИА Новости, 13.06.2024
Орбан назвал решение суда ЕС оштрафовать Венгрию возмутительным
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан назвал возмутительным и неприемлемым решение суда ЕС оштрафовать Венгрию за неисполнение правил ЕС по приему нелегальных РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T12:21
2024-06-13T12:25
венгрия
евросоюз
в мире
виктор орбан
люксембург (округ)
оон
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БУДАПЕШТ, 13 июн - РИА Новости. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан назвал возмутительным и неприемлемым решение суда ЕС оштрафовать Венгрию за неисполнение правил ЕС по приему нелегальных мигрантов.Суд Евросоюза в Люксембурге в четверг приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов."Решение суда ЕС оштрафовать Венгрию на 200 миллионов евро плюс 1 миллион евро в день за защиту границ Евросоюза возмутительно и неприемлемо. Похоже, что нелегальные мигранты для брюссельских бюрократов важнее, чем собственные европейские граждане", - написал Орбан в соцсети Х.В ноябре 2020 и 2021 годах Суд ЕС указывал в своих решениях, что положения ряда законов Венгрии, касающиеся приема мигрантов, противоречат европейскому праву. Речь идет о поправках к ряду законов, принятых в 2018 году на фоне миграционного кризиса. Суд ЕС, в частности, указал на несоответствие европейскому праву положений об уголовном преследовании тех, кто оказывает содействие мигрантам в подаче документов для получения права на убежище.В декабре 2020 года Суд ЕС выносил решения против Венгрии в связи с жесткими ограничениями в отношении мигрантов. В частности, суд указывал на "ограничение доступа к международной защите, незаконное помещение под стражу просителей такой защиты в транзитных зонах, перемещение в приграничные зоны незаконно прибывших граждан третьих стран без соблюдения гарантий, связанных с процедурой возврата".После миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. В частности, в Брюсселе власти Венгрии критикуют прежде всего за отказ выполнять решения ЕС по миграционной политике.
https://ria.ru/20240611/vengriya-1952119511.html
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венгрия, евросоюз, в мире, виктор орбан, люксембург (округ), оон, европа
Венгрия, Евросоюз, В мире, Виктор Орбан, Люксембург (округ), ООН, Европа
Орбан назвал решение суда ЕС оштрафовать Венгрию возмутительным

Орбан назвал решение оштрафовать Венгрию за неисполнение правил ЕС по мигрантам

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 13 июн - РИА Новости. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан назвал возмутительным и неприемлемым решение суда ЕС оштрафовать Венгрию за неисполнение правил ЕС по приему нелегальных мигрантов.
Суд Евросоюза в Люксембурге в четверг приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов.
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"Решение суда ЕС оштрафовать Венгрию на 200 миллионов евро плюс 1 миллион евро в день за защиту границ Евросоюза возмутительно и неприемлемо. Похоже, что нелегальные мигранты для брюссельских бюрократов важнее, чем собственные европейские граждане", - написал Орбан в соцсети Х.
В ноябре 2020 и 2021 годах Суд ЕС указывал в своих решениях, что положения ряда законов Венгрии, касающиеся приема мигрантов, противоречат европейскому праву. Речь идет о поправках к ряду законов, принятых в 2018 году на фоне миграционного кризиса. Суд ЕС, в частности, указал на несоответствие европейскому праву положений об уголовном преследовании тех, кто оказывает содействие мигрантам в подаче документов для получения права на убежище.
В декабре 2020 года Суд ЕС выносил решения против Венгрии в связи с жесткими ограничениями в отношении мигрантов. В частности, суд указывал на "ограничение доступа к международной защите, незаконное помещение под стражу просителей такой защиты в транзитных зонах, перемещение в приграничные зоны незаконно прибывших граждан третьих стран без соблюдения гарантий, связанных с процедурой возврата".
После миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. В частности, в Брюсселе власти Венгрии критикуют прежде всего за отказ выполнять решения ЕС по миграционной политике.
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