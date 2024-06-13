https://ria.ru/20240613/orban-1952538596.html

Орбан назвал решение суда ЕС оштрафовать Венгрию возмутительным

Орбан назвал решение суда ЕС оштрафовать Венгрию возмутительным - РИА Новости, 13.06.2024

Орбан назвал решение суда ЕС оштрафовать Венгрию возмутительным

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан назвал возмутительным и неприемлемым решение суда ЕС оштрафовать Венгрию за неисполнение правил ЕС по приему нелегальных РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T12:21

2024-06-13T12:21

2024-06-13T12:25

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БУДАПЕШТ, 13 июн - РИА Новости. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан назвал возмутительным и неприемлемым решение суда ЕС оштрафовать Венгрию за неисполнение правил ЕС по приему нелегальных мигрантов.Суд Евросоюза в Люксембурге в четверг приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов."Решение суда ЕС оштрафовать Венгрию на 200 миллионов евро плюс 1 миллион евро в день за защиту границ Евросоюза возмутительно и неприемлемо. Похоже, что нелегальные мигранты для брюссельских бюрократов важнее, чем собственные европейские граждане", - написал Орбан в соцсети Х.В ноябре 2020 и 2021 годах Суд ЕС указывал в своих решениях, что положения ряда законов Венгрии, касающиеся приема мигрантов, противоречат европейскому праву. Речь идет о поправках к ряду законов, принятых в 2018 году на фоне миграционного кризиса. Суд ЕС, в частности, указал на несоответствие европейскому праву положений об уголовном преследовании тех, кто оказывает содействие мигрантам в подаче документов для получения права на убежище.В декабре 2020 года Суд ЕС выносил решения против Венгрии в связи с жесткими ограничениями в отношении мигрантов. В частности, суд указывал на "ограничение доступа к международной защите, незаконное помещение под стражу просителей такой защиты в транзитных зонах, перемещение в приграничные зоны незаконно прибывших граждан третьих стран без соблюдения гарантий, связанных с процедурой возврата".После миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. В частности, в Брюсселе власти Венгрии критикуют прежде всего за отказ выполнять решения ЕС по миграционной политике.

https://ria.ru/20240611/vengriya-1952119511.html

https://ria.ru/20240606/siyyarto-1950995015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

венгрия, евросоюз, в мире, виктор орбан, люксембург (округ), оон, европа