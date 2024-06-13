https://ria.ru/20240613/opros-1952671042.html

Большинство немцев не верят в победу Украины, показал опрос

Большинство немцев не верят в победу Украины, показал опрос - РИА Новости, 13.06.2024

Большинство немцев не верят в победу Украины, показал опрос

Свыше 50 процентов немцев не верят в успех ВСУ на поле боя, более 40 процентов считают также неверным решение германских властей разрешить Киеву использовать... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T18:14

2024-06-13T18:14

2024-06-13T18:14

россия

украина

германия

владимир путин

дмитрий песков

сергей лавров

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814369993_0:117:2560:1557_1920x0_80_0_0_aee9fe77c09bb0923a9851a45bad9afc.jpg

БЕРЛИН, 13 июн - РИА Новости. Свыше 50 процентов немцев не верят в успех ВСУ на поле боя, более 40 процентов считают также неверным решение германских властей разрешить Киеву использовать немецкое оружие против позиций России вблизи Харьковской области, как следует из результатов опроса INSA по заказу издания Focus. Так, 51% опрошенных указали, что не верят в победу Украины в этом конфликте, 26% не смогли на это ответить, а 20% выразили уверенность в успехах ВСУ. При этом 42% участников опроса считают, что власти Германии совершили ошибку, разрешив Киеву использовать немецкое оружие по целям в РФ близ Харьковской области, а 38% респондентов одобрили решение властей, 8% не проявили интереса к данному вопросу, 3% не пожелали на него отвечать. Большинство (58%) также убеждено, что, поддерживая Украину, Германия подвергает себя риску с точки зрения безопасности, 28% отрицают это. 11% не определились с ответом, 3% не захотели отвечать. Кроме того, относительное большинство респондентов (41%) считает, что Германия должна поставлять Украине меньше оружия. Около четверти (24%) выступили за сохранение прежнего объёма, а 21% - за его увеличение. В опросе, который проводился с 7 по 10 июня, приняли участие 1 004 человека. Официальный представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер подтвердил решение Берлина разрешить Киеву использовать немецкое оружие по позициям на российской территории близ Харьковской области. Он заверил журналистов, что Германия в качестве поставщика оружия Украине не станет стороной конфликта. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20240613/vybory-1952629053.html

https://ria.ru/20240612/germaniya-1952195982.html

https://ria.ru/20240531/es-1949738242.html

россия

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, германия, владимир путин, дмитрий песков, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, focus