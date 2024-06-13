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Большинство немцев не верят в победу Украины, показал опрос - РИА Новости, 13.06.2024
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18:14 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/opros-1952671042.html
Большинство немцев не верят в победу Украины, показал опрос
Большинство немцев не верят в победу Украины, показал опрос - РИА Новости, 13.06.2024
Большинство немцев не верят в победу Украины, показал опрос
Свыше 50 процентов немцев не верят в успех ВСУ на поле боя, более 40 процентов считают также неверным решение германских властей разрешить Киеву использовать... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T18:14
2024-06-13T18:14
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БЕРЛИН, 13 июн - РИА Новости. Свыше 50 процентов немцев не верят в успех ВСУ на поле боя, более 40 процентов считают также неверным решение германских властей разрешить Киеву использовать немецкое оружие против позиций России вблизи Харьковской области, как следует из результатов опроса INSA по заказу издания Focus. Так, 51% опрошенных указали, что не верят в победу Украины в этом конфликте, 26% не смогли на это ответить, а 20% выразили уверенность в успехах ВСУ. При этом 42% участников опроса считают, что власти Германии совершили ошибку, разрешив Киеву использовать немецкое оружие по целям в РФ близ Харьковской области, а 38% респондентов одобрили решение властей, 8% не проявили интереса к данному вопросу, 3% не пожелали на него отвечать. Большинство (58%) также убеждено, что, поддерживая Украину, Германия подвергает себя риску с точки зрения безопасности, 28% отрицают это. 11% не определились с ответом, 3% не захотели отвечать. Кроме того, относительное большинство респондентов (41%) считает, что Германия должна поставлять Украине меньше оружия. Около четверти (24%) выступили за сохранение прежнего объёма, а 21% - за его увеличение. В опросе, который проводился с 7 по 10 июня, приняли участие 1 004 человека. Официальный представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер подтвердил решение Берлина разрешить Киеву использовать немецкое оружие по позициям на российской территории близ Харьковской области. Он заверил журналистов, что Германия в качестве поставщика оружия Украине не станет стороной конфликта. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20240613/vybory-1952629053.html
https://ria.ru/20240612/germaniya-1952195982.html
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россия, украина, германия, владимир путин, дмитрий песков, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, focus
Россия, Украина, Германия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, Focus
Большинство немцев не верят в победу Украины, показал опрос

INSA: 51% немцев не верит в победу ВСУ и осуждают разрешение на удары по России

CC BY-SA 3.0 / Thomas Wolf / Stadtbild KölnВид на центр города Кельн, Германия
Вид на центр города Кельн, Германия - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
CC BY-SA 3.0 / Thomas Wolf / Stadtbild Köln
Вид на центр города Кельн, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 13 июн - РИА Новости. Свыше 50 процентов немцев не верят в успех ВСУ на поле боя, более 40 процентов считают также неверным решение германских властей разрешить Киеву использовать немецкое оружие против позиций России вблизи Харьковской области, как следует из результатов опроса INSA по заказу издания Focus.
Так, 51% опрошенных указали, что не верят в победу Украины в этом конфликте, 26% не смогли на это ответить, а 20% выразили уверенность в успехах ВСУ. При этом 42% участников опроса считают, что власти Германии совершили ошибку, разрешив Киеву использовать немецкое оружие по целям в РФ близ Харьковской области, а 38% респондентов одобрили решение властей, 8% не проявили интереса к данному вопросу, 3% не пожелали на него отвечать.
Германия - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Большинство жителей Германии хотят досрочных выборов, показал опрос
Вчера, 16:42
Большинство (58%) также убеждено, что, поддерживая Украину, Германия подвергает себя риску с точки зрения безопасности, 28% отрицают это. 11% не определились с ответом, 3% не захотели отвечать. Кроме того, относительное большинство респондентов (41%) считает, что Германия должна поставлять Украине меньше оружия. Около четверти (24%) выступили за сохранение прежнего объёма, а 21% - за его увеличение.
В опросе, который проводился с 7 по 10 июня, приняли участие 1 004 человека.
Официальный представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер подтвердил решение Берлина разрешить Киеву использовать немецкое оружие по позициям на российской территории близ Харьковской области. Он заверил журналистов, что Германия в качестве поставщика оружия Украине не станет стороной конфликта.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Германия на пороге восстания
12 июня, 08:00
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
В Германии обвинили правительство в вовлеченности в конфликт на Украине
31 мая, 17:24
 
РоссияУкраинаГерманияВладимир ПутинДмитрий ПесковСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТОFocus
 
 
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