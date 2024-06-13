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Молдавская оппозиция оспорит запрет на участие в заседаниях парламента - РИА Новости, 13.06.2024
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22:53 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/oppozitsiya-1952734914.html
Молдавская оппозиция оспорит запрет на участие в заседаниях парламента
Молдавская оппозиция оспорит запрет на участие в заседаниях парламента - РИА Новости, 13.06.2024
Молдавская оппозиция оспорит запрет на участие в заседаниях парламента
Оппозиционный молдавский блок "Победа" сообщил, что оспорит в суде решение правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), запретившей ее депутатам участвовать РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T22:53
2024-06-13T22:53
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КИШИНЕВ, 13 июн – РИА Новости. Оппозиционный молдавский блок "Победа" сообщил, что оспорит в суде решение правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), запретившей ее депутатам участвовать в пленарных заседаниях парламента, не уточнив при этом, в какой инстанции. Ранее в четверг спикер парламента и лидер ПДС Игорь Гросу отказался давать слово членам оппозиционного блока "Победа", отключая им микрофоны. Те, в свою очередь, заблокировали трибуну парламента, выразив протест против игнорирования их инициатив правящей партией. Спикер парламента предложил запретить этим оппозиционерам участвовать в пяти пленарных заседаниях. За это проголосовало 57 депутатов правящей партии. В список, кроме депутата Боли, вошли Вадим Фотеску, Денис Уланов, Ирина Лозован, Марина Таубер, Регина Апостолова и Александр Нестеровский. "В знак протеста против подавления свободы слова парламентарии "Победы" заблокировали трибуну, после чего ПДС прервали заседание. Депутаты продолжили отстаивать свою позицию, и ПДС позорно покинули зал. После чего депутатов блока отстранили от посещения пяти заседаний в парламенте. Это решение блок "Победа" намерен оспорить", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока. Подчеркивается, что блок "Победа" требует прекратить практику подавления инакомыслия в парламенте и в стране. "Представители ПДС в очередной раз подтвердили, что в сегодняшней Молдове — диктатура и свобода всего одного слова. Слова ПДС. Во время заседания парламента они неоднократно провоцировали депутатов блока "Победа", не давали им выступать", - поясняется в сообщении. С критикой в адрес ПДС и его лидера ранее в четверг выступили члены другой оппозиционной силы парламента – Блока коммунистов и социалистов (БКС), которые призвали Гросу добровольно уйти в отставку. Вице-спикер законодательного собрания от БКС Влад Батрынча заявил, что нынешний парламент нефункционален и должен быть распущен, а парламентские выборы в Молдавии должны пройти одновременно с президентскими 20 октября. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240613/parlament-1952588415.html
https://ria.ru/20240613/moldaviya-1952696511.html
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в мире, молдавия, игорь гросу, марина таубер, майя санду
В мире, Молдавия, Игорь Гросу, Марина Таубер, Майя Санду
Молдавская оппозиция оспорит запрет на участие в заседаниях парламента

Оппозиционный молдавский блок "Победа" оспорит в суде решение правящей партии

© Парламент республики МолдоваДепутаты от оппозиционного в Молдавии блока "Победа" блокируют трибуну парламента
Депутаты от оппозиционного в Молдавии блока Победа блокируют трибуну парламента
© Парламент республики Молдова
Депутаты от оппозиционного в Молдавии блока "Победа" блокируют трибуну парламента. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 июн – РИА Новости. Оппозиционный молдавский блок "Победа" сообщил, что оспорит в суде решение правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), запретившей ее депутатам участвовать в пленарных заседаниях парламента, не уточнив при этом, в какой инстанции.
Ранее в четверг спикер парламента и лидер ПДС Игорь Гросу отказался давать слово членам оппозиционного блока "Победа", отключая им микрофоны. Те, в свою очередь, заблокировали трибуну парламента, выразив протест против игнорирования их инициатив правящей партией. Спикер парламента предложил запретить этим оппозиционерам участвовать в пяти пленарных заседаниях. За это проголосовало 57 депутатов правящей партии. В список, кроме депутата Боли, вошли Вадим Фотеску, Денис Уланов, Ирина Лозован, Марина Таубер, Регина Апостолова и Александр Нестеровский.
Депутаты от оппозиционного в Молдавии блока Победа блокируют трибуну парламента
Молдавские оппозиционные депутаты заблокировали трибуну парламента
Вчера, 14:43
"В знак протеста против подавления свободы слова парламентарии "Победы" заблокировали трибуну, после чего ПДС прервали заседание. Депутаты продолжили отстаивать свою позицию, и ПДС позорно покинули зал. После чего депутатов блока отстранили от посещения пяти заседаний в парламенте. Это решение блок "Победа" намерен оспорить", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока.
Подчеркивается, что блок "Победа" требует прекратить практику подавления инакомыслия в парламенте и в стране. "Представители ПДС в очередной раз подтвердили, что в сегодняшней Молдове — диктатура и свобода всего одного слова. Слова ПДС. Во время заседания парламента они неоднократно провоцировали депутатов блока "Победа", не давали им выступать", - поясняется в сообщении.
С критикой в адрес ПДС и его лидера ранее в четверг выступили члены другой оппозиционной силы парламента – Блока коммунистов и социалистов (БКС), которые призвали Гросу добровольно уйти в отставку. Вице-спикер законодательного собрания от БКС Влад Батрынча заявил, что нынешний парламент нефункционален и должен быть распущен, а парламентские выборы в Молдавии должны пройти одновременно с президентскими 20 октября.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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В миреМолдавияИгорь ГросуМарина ТауберМайя Санду
 
 
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