https://ria.ru/20240613/opasnost-1952702937.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.06.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекино, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T19:43
2024-06-13T19:43
2024-06-13T19:43
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
шебекино
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекино, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. "Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, город Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html
белгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородский район, шебекино
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Шебекино
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили ракетную опасность