https://ria.ru/20240613/opasnost-1952699363.html

В Воронежской области объявили авиационную опасность

В Воронежской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 13.06.2024

В Воронежской области объявили авиационную опасность

Авиационная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T19:28

2024-06-13T19:28

2024-06-13T19:28

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

происшествия

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Авиационная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. "Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.

https://ria.ru/20240609/mchs-1951795249.html

воронежская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия