https://ria.ru/20240613/opasnost-1952638402.html

В Белгородской области отменили ракетную опасность

В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 13.06.2024

В Белгородской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена на территории всей Белгородской области, сообщило ГУМЧС РФ по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T17:10

2024-06-13T17:10

2024-06-13T17:10

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919229647_0:133:3172:1917_1920x0_80_0_0_38502c0392399b0805af9875ff8b8e9f.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории всей Белгородской области, сообщило ГУМЧС РФ по региону в Telegram-канале. "РСЧС: Внимание! На территории всей Белгородской области. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.Опасность была объявлена на территории всего региона в 16.35 мск.

https://ria.ru/20240612/syrskiy-1952368981.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, россия