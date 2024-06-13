https://ria.ru/20240613/opasnost-1952638402.html
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 13.06.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена на территории всей Белгородской области, сообщило ГУМЧС РФ по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:10
2024-06-13T17:10
2024-06-13T17:10
специальная военная операция на украине
белгородская область
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории всей Белгородской области, сообщило ГУМЧС РФ по региону в Telegram-канале. "РСЧС: Внимание! На территории всей Белгородской области. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.Опасность была объявлена на территории всего региона в 16.35 мск.
https://ria.ru/20240612/syrskiy-1952368981.html
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белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия
В Белгородской области отменили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области отменили ракетную опасность