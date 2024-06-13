https://ria.ru/20240613/opasnost-1952630684.html
В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.06.2024
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории всей Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T16:43
2024-06-13T16:43
2024-06-13T16:43
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории всей Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. "РСЧС: Внимание! На территории всей Белгородской области. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240612/syrskiy-1952368981.html
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происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области объявили ракетную опасность
МЧС: на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность