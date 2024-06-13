https://ria.ru/20240613/opasnost-1952630684.html

В Белгородской области объявили ракетную опасность

В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.06.2024

В Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории всей Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T16:43

2024-06-13T16:43

2024-06-13T16:43

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории всей Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. "РСЧС: Внимание! На территории всей Белгородской области. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240612/syrskiy-1952368981.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)