СМИ: одесские торговые центры откупаются от рейдов сотрудников военкоматов
"Страна": владельцы крупных ТРЦ в Одессе откупаются от рейдов военкомов
© iStock.com / MultipediaВид на Одессу
© iStock.com / Multipedia
Вид на Одессу. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Владельцы крупных торгово-развлекательных центров Одессы и точек в развлекательных локациях города давно откупаются от рейдов военкомов за суммы от 5-10 тысяч долларов при содействии украинских властей, сообщает в четверг украинское издание "Страна" со ссылкой на источники.
"Каждая сеть ТРЦ договаривалась самостоятельно, но не напрямую с военкоматами, а при посредничестве ОВГА – областной администрации. Естественно, за крупные откупные. Размеров платы за "зону безопасности" сказать не могу, но суммы начинаются от 5-10 тысяч долларов и выше, ежемесячно", - рассказал "Стране" один из владельцев ресторана в Одессе, отметив, что сумма зависит от величины торгового комплекса и популярности.
Отмечается, что хозяева одесских рынков и курортно-развлекательных локаций также договаривались с ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы). Однако, из-за проблем с деньгами, ежемесячная выплата не всегда поступает регулярно, вследствие чего военкомы "напоминают о себе".
"Однако такие акции носят явно показательный характер - для того, чтобы коммерсанты… не забывали "платить за спокойствие"", - отмечает издание.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.