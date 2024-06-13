https://ria.ru/20240613/odessa-1952706090.html

СМИ: одесские торговые центры откупаются от рейдов сотрудников военкоматов

СМИ: одесские торговые центры откупаются от рейдов сотрудников военкоматов - РИА Новости, 13.06.2024

СМИ: одесские торговые центры откупаются от рейдов сотрудников военкоматов

Владельцы крупных торгово-развлекательных центров Одессы и точек в развлекательных локациях города давно откупаются от рейдов военкомов за суммы от 5-10 тысяч... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T19:54

2024-06-13T19:54

2024-06-13T19:54

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Владельцы крупных торгово-развлекательных центров Одессы и точек в развлекательных локациях города давно откупаются от рейдов военкомов за суммы от 5-10 тысяч долларов при содействии украинских властей, сообщает в четверг украинское издание "Страна" со ссылкой на источники. "Каждая сеть ТРЦ договаривалась самостоятельно, но не напрямую с военкоматами, а при посредничестве ОВГА – областной администрации. Естественно, за крупные откупные. Размеров платы за "зону безопасности" сказать не могу, но суммы начинаются от 5-10 тысяч долларов и выше, ежемесячно", - рассказал "Стране" один из владельцев ресторана в Одессе, отметив, что сумма зависит от величины торгового комплекса и популярности. Отмечается, что хозяева одесских рынков и курортно-развлекательных локаций также договаривались с ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы). Однако, из-за проблем с деньгами, ежемесячная выплата не всегда поступает регулярно, вследствие чего военкомы "напоминают о себе". "Однако такие акции носят явно показательный характер - для того, чтобы коммерсанты… не забывали "платить за спокойствие"", - отмечает издание. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240611/draka-1952232390.html

https://ria.ru/20240608/ukraina-1951352054.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, одесса, вооруженные силы украины