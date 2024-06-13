https://ria.ru/20240613/obstrel-1952587123.html

Украинские войска выпустили 15 снарядов по Донецку и Горловке

Украинские войска выпустили 15 снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 13.06.2024

Украинские войска выпустили 15 снарядов по Донецку и Горловке

Украинские войска выпустили 15 снарядов калибра 155 миллиметров по районом Донецка и Горловке за 2,5 часа, сообщило представительство ДНР в совместном центре... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T14:41

2024-06-13T14:41

2024-06-13T14:41

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 13 июн – РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 снарядов калибра 155 миллиметров по районом Донецка и Горловке за 2,5 часа, сообщило представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:55 – населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что с 11.30 до 13.25 было выпущено еще 10 снарядов по Кировскому и Петровскому районам Донецка, а в 12.10 подвергся обстрелу Никитовский район Горловки тремя снарядами такого же калибра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240120/gorlovka-1922469110.html

https://ria.ru/20231117/obstrel-1910142549.html

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горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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