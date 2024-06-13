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"Ослабленные лидеры Запада": NYT опубликовала статью о встрече G7 в Италии - РИА Новости, 13.06.2024
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21:11 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/nyt-1952722471.html
"Ослабленные лидеры Запада": NYT опубликовала статью о встрече G7 в Италии
"Ослабленные лидеры Запада": NYT опубликовала статью о встрече G7 в Италии - РИА Новости, 13.06.2024
"Ослабленные лидеры Запада": NYT опубликовала статью о встрече G7 в Италии
Издание New York Times опубликовало статью, в которой заявило, что ослабленные лидеры Запада, и без того политически истощенные своими внутренними проблемами,... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T21:11
2024-06-13T21:11
в мире
италия
канада
германия
джорджа мелони
джастин трюдо
олаф шольц
g7
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Издание New York Times опубликовало статью, в которой заявило, что ослабленные лидеры Запада, и без того политически истощенные своими внутренними проблемами, собрались на встрече лидеров G7 в Италии, чтобы обсудить неуправляемый мир. "Ослабленные лидеры Запада собираются в Италии, чтобы обсудить неуправляемый мир", - гласит заголовок статьи NYT. По мнению авторов статьи, главы стран, за исключением лидера Италии Джорджи Мелони, прибывают на встречу либо в тяжелом положении, либо в боевой готовности, а их "злополучный сбор" говорит о политических потрясениях, охвативших Запад. Издание также не ожидает ничего хорошего от результатов встречи. В частности, издание пишет, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо после более чем восьми лет пребывания в должности столкнулся с разочарованием своего народа, а канцлер ФРГ Олаф Шольц потерпел поражение на выборах. В свою очередь, ожидается, что этот саммит станет "прощальным турне" для премьера Великобритании Риши Сунака, который находится на пороге всеобщих выборов. Издание предполагает, что в таких условиях со стороны Британии не будет взято никаких серьезных обязательств. Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии продлится с 13 по 15 июня. Среди тем саммита - конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, Африка, миграция и искусственный интеллект.
https://ria.ru/20240613/vstrecha-1952425453.html
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в мире, италия, канада, германия, джорджа мелони, джастин трюдо, олаф шольц, g7
В мире, Италия, Канада, Германия, Джорджа Мелони, Джастин Трюдо, Олаф Шольц, G7
"Ослабленные лидеры Запада": NYT опубликовала статью о встрече G7 в Италии

NYT: ослабленные лидеры Запада собираются, чтобы обсудить неуправляемый мир

© AP Photo / Luca BrunoГрупповое фото во время саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия
Групповое фото во время саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Luca Bruno
Групповое фото во время саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Издание New York Times опубликовало статью, в которой заявило, что ослабленные лидеры Запада, и без того политически истощенные своими внутренними проблемами, собрались на встрече лидеров G7 в Италии, чтобы обсудить неуправляемый мир.
«
"Ослабленные лидеры Запада собираются в Италии, чтобы обсудить неуправляемый мир", - гласит заголовок статьи NYT.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Юбилейная встреча "Большой семерки" — как в последний раз
Вчера, 08:00
По мнению авторов статьи, главы стран, за исключением лидера Италии Джорджи Мелони, прибывают на встречу либо в тяжелом положении, либо в боевой готовности, а их "злополучный сбор" говорит о политических потрясениях, охвативших Запад. Издание также не ожидает ничего хорошего от результатов встречи.
В частности, издание пишет, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо после более чем восьми лет пребывания в должности столкнулся с разочарованием своего народа, а канцлер ФРГ Олаф Шольц потерпел поражение на выборах. В свою очередь, ожидается, что этот саммит станет "прощальным турне" для премьера Великобритании Риши Сунака, который находится на пороге всеобщих выборов. Издание предполагает, что в таких условиях со стороны Британии не будет взято никаких серьезных обязательств.
Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии продлится с 13 по 15 июня. Среди тем саммита - конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, Африка, миграция и искусственный интеллект.
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
"Это зловещий знак". На Западе раскрыли, что случилось на Украине
Вчера, 17:27
 
В миреИталияКанадаГерманияДжорджа МелониДжастин ТрюдоОлаф ШольцG7
 
 
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