"Ослабленные лидеры Запада": NYT опубликовала статью о встрече G7 в Италии
NYT: ослабленные лидеры Запада собираются, чтобы обсудить неуправляемый мир
© AP Photo / Luca BrunoГрупповое фото во время саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия
© AP Photo / Luca Bruno
Групповое фото во время саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Издание New York Times опубликовало статью, в которой заявило, что ослабленные лидеры Запада, и без того политически истощенные своими внутренними проблемами, собрались на встрече лидеров G7 в Италии, чтобы обсудить неуправляемый мир.
«
"Ослабленные лидеры Запада собираются в Италии, чтобы обсудить неуправляемый мир", - гласит заголовок статьи NYT.
По мнению авторов статьи, главы стран, за исключением лидера Италии Джорджи Мелони, прибывают на встречу либо в тяжелом положении, либо в боевой готовности, а их "злополучный сбор" говорит о политических потрясениях, охвативших Запад. Издание также не ожидает ничего хорошего от результатов встречи.
В частности, издание пишет, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо после более чем восьми лет пребывания в должности столкнулся с разочарованием своего народа, а канцлер ФРГ Олаф Шольц потерпел поражение на выборах. В свою очередь, ожидается, что этот саммит станет "прощальным турне" для премьера Великобритании Риши Сунака, который находится на пороге всеобщих выборов. Издание предполагает, что в таких условиях со стороны Британии не будет взято никаких серьезных обязательств.
Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии продлится с 13 по 15 июня. Среди тем саммита - конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, Африка, миграция и искусственный интеллект.