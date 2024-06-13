https://ria.ru/20240613/ntv-1952610048.html

СК расследует обстоятельства ранения журналистов НТВ в ДНР

СК расследует обстоятельства ранения журналистов НТВ в ДНР - РИА Новости, 13.06.2024

СК расследует обстоятельства ранения журналистов НТВ в ДНР

Следственный комитет России займется расследованием обстоятельств ранения журналистов НТВ в ДНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T15:47

2024-06-13T15:47

2024-06-13T15:48

происшествия

россия

донецкая народная республика

гольмовский

нтв (телеканал)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Следственный комитет России займется расследованием обстоятельств ранения журналистов НТВ в ДНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее телекомпания НТВ в своем Telegram-канале подтвердила, что ее сотрудники ранены в ДНР, их доставили в больницу. В сообщении говорилось, что корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и еще два сотрудника телеканала были ранены во время выполнения профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский, их доставили в больницу. "При выполнении своих профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский Никитовского района Горловки ранения получили корреспондент и оператор телекомпании НТВ. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь... Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего, а также круг лиц, причастных к совершению преступлений", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240613/gorlovka-1952606855.html

россия

донецкая народная республика

гольмовский

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происшествия, россия, донецкая народная республика, гольмовский, нтв (телеканал), следственный комитет россии (ск рф)