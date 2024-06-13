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СК расследует обстоятельства ранения журналистов НТВ в ДНР - РИА Новости, 13.06.2024
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15:47 13.06.2024 (обновлено: 15:48 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/ntv-1952610048.html
СК расследует обстоятельства ранения журналистов НТВ в ДНР
СК расследует обстоятельства ранения журналистов НТВ в ДНР - РИА Новости, 13.06.2024
СК расследует обстоятельства ранения журналистов НТВ в ДНР
Следственный комитет России займется расследованием обстоятельств ранения журналистов НТВ в ДНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:47
2024-06-13T15:48
происшествия
россия
донецкая народная республика
гольмовский
нтв (телеканал)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Следственный комитет России займется расследованием обстоятельств ранения журналистов НТВ в ДНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее телекомпания НТВ в своем Telegram-канале подтвердила, что ее сотрудники ранены в ДНР, их доставили в больницу. В сообщении говорилось, что корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и еще два сотрудника телеканала были ранены во время выполнения профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский, их доставили в больницу. "При выполнении своих профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский Никитовского района Горловки ранения получили корреспондент и оператор телекомпании НТВ. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь... Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего, а также круг лиц, причастных к совершению преступлений", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240613/gorlovka-1952606855.html
россия
донецкая народная республика
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происшествия, россия, донецкая народная республика, гольмовский, нтв (телеканал), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Гольмовский, НТВ (телеканал), Следственный комитет России (СК РФ)
СК расследует обстоятельства ранения журналистов НТВ в ДНР

СК займется расследованием обстоятельства ранения двух журналистов НТВ в ДНР

© AO "Телекомпания НТВ"Корреспондент НТВ Алексей Ивлиев
Корреспондент НТВ Алексей Ивлиев
© AO "Телекомпания НТВ"
Корреспондент НТВ Алексей Ивлиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Следственный комитет России займется расследованием обстоятельств ранения журналистов НТВ в ДНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее телекомпания НТВ в своем Telegram-канале подтвердила, что ее сотрудники ранены в ДНР, их доставили в больницу. В сообщении говорилось, что корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и еще два сотрудника телеканала были ранены во время выполнения профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский, их доставили в больницу.
"При выполнении своих профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский Никитовского района Горловки ранения получили корреспондент и оператор телекомпании НТВ. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь... Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего, а также круг лиц, причастных к совершению преступлений", - говорится в сообщении.
Корреспондент НТВ Алексей Ивлиев
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Вчера, 15:39
 
ПроисшествияРоссияДонецкая Народная РеспубликаГольмовскийНТВ (телеканал)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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