https://ria.ru/20240613/nica-1952636563.html

Испытания коллайдера NICA начнутся в декабре

Испытания коллайдера NICA начнутся в декабре - РИА Новости, 13.06.2024

Испытания коллайдера NICA начнутся в декабре

Технологические испытания коллайдера комплекса NICA с переводом его магнитов в сверхпроводящее состояние планируется начать в декабре, сообщается в справочных... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T17:04

2024-06-13T17:04

2024-06-13T17:04

объединенный институт ядерных исследований

дубна

nica (nuclotron-based ion collider facility)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864878963_0:304:3067:2029_1920x0_80_0_0_a23344b6e0a63d10f82bcc947bb7b77d.jpg

ДУБНА (Московская обл.), 13 июн – РИА Новости. Технологические испытания коллайдера комплекса NICA с переводом его магнитов в сверхпроводящее состояние планируется начать в декабре, сообщается в справочных материалах пресс-службы Кремля. "До конца 2024 года планируется завершить работы по созданию ускорительного комплекса, включающего бустер, каналы транспортировки пучков ионов и коллайдер. В декабре этого года предполагается начать технологические испытания коллайдера с переводом его магнитов в сверхпроводящее состояние, тестированием криогенной системы и криогенных трубопроводов, магнито-криостатной системы, источников питания, систем термометрии, защиты от СПП (сверхпроводящих переходов) и эвакуации энергии, вакуумной системы, АСУ и системы формирования циклов магнитного поля", - говорится в материалах. Ускорительный комплекс NICA создается на базе Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) для изучения свойств плотной барионной материи. После того, как он будет запущен, ученые ОИЯИ смогут воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала Вселенная первые мгновения после Большого Взрыва, — кварк-глюонную материю. Ускорительный комплекс занимает территорию 6 гектаров, сообщается в справочных материалах пресс-службы Кремля, подготовленных к мероприятию. Строителям комплекса пришлось учитывать сложные песчаные водонасыщенные грунты площадки. Чтобы обеспечить стабильность на всей ее площади было установлено 6 300 свай, причем установка производилась с особой аккуратностью методом вдавливания, а не привычным забиванием. Всего для строительства комплекса потребовалось 53 000 кубических метра специального бетона. В создании комплекса участвуют ученые из 30 стран мира, а также Европейской организаций по ядерным исследованиям (CERN). Проект NICA объединяет более чем 130 научных институтов, университетов и предприятий, из которых 36 представляют Российскую Федерацию. Это 2400 специалистов, включая 1650 российских.

https://ria.ru/20240613/putin-1952633276.html

https://ria.ru/20240517/putin-1946633602.html

дубна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

объединенный институт ядерных исследований, дубна, nica (nuclotron-based ion collider facility)