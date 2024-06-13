https://ria.ru/20240613/nica-1952636563.html
Испытания коллайдера NICA начнутся в декабре
Испытания коллайдера NICA начнутся в декабре - РИА Новости, 13.06.2024
Испытания коллайдера NICA начнутся в декабре
Технологические испытания коллайдера комплекса NICA с переводом его магнитов в сверхпроводящее состояние планируется начать в декабре, сообщается в справочных... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:04
2024-06-13T17:04
2024-06-13T17:04
объединенный институт ядерных исследований
дубна
nica (nuclotron-based ion collider facility)
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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн – РИА Новости. Технологические испытания коллайдера комплекса NICA с переводом его магнитов в сверхпроводящее состояние планируется начать в декабре, сообщается в справочных материалах пресс-службы Кремля. "До конца 2024 года планируется завершить работы по созданию ускорительного комплекса, включающего бустер, каналы транспортировки пучков ионов и коллайдер. В декабре этого года предполагается начать технологические испытания коллайдера с переводом его магнитов в сверхпроводящее состояние, тестированием криогенной системы и криогенных трубопроводов, магнито-криостатной системы, источников питания, систем термометрии, защиты от СПП (сверхпроводящих переходов) и эвакуации энергии, вакуумной системы, АСУ и системы формирования циклов магнитного поля", - говорится в материалах. Ускорительный комплекс NICA создается на базе Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) для изучения свойств плотной барионной материи. После того, как он будет запущен, ученые ОИЯИ смогут воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала Вселенная первые мгновения после Большого Взрыва, — кварк-глюонную материю. Ускорительный комплекс занимает территорию 6 гектаров, сообщается в справочных материалах пресс-службы Кремля, подготовленных к мероприятию. Строителям комплекса пришлось учитывать сложные песчаные водонасыщенные грунты площадки. Чтобы обеспечить стабильность на всей ее площади было установлено 6 300 свай, причем установка производилась с особой аккуратностью методом вдавливания, а не привычным забиванием. Всего для строительства комплекса потребовалось 53 000 кубических метра специального бетона. В создании комплекса участвуют ученые из 30 стран мира, а также Европейской организаций по ядерным исследованиям (CERN). Проект NICA объединяет более чем 130 научных институтов, университетов и предприятий, из которых 36 представляют Российскую Федерацию. Это 2400 специалистов, включая 1650 российских.
https://ria.ru/20240613/putin-1952633276.html
https://ria.ru/20240517/putin-1946633602.html
дубна
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объединенный институт ядерных исследований, дубна, nica (nuclotron-based ion collider facility)
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility)
Испытания коллайдера NICA начнутся в декабре
Технологические испытания коллайдера комплекса NICA планируется начать в декабре
ДУБНА (Московская обл.), 13 июн – РИА Новости. Технологические испытания коллайдера комплекса NICA с переводом его магнитов в сверхпроводящее состояние планируется начать в декабре, сообщается в справочных материалах пресс-службы Кремля.
"До конца 2024 года планируется завершить работы по созданию ускорительного комплекса, включающего бустер, каналы транспортировки пучков ионов и коллайдер. В декабре этого года предполагается начать технологические испытания коллайдера с переводом его магнитов в сверхпроводящее состояние, тестированием криогенной системы и криогенных трубопроводов, магнито-криостатной системы, источников питания, систем термометрии, защиты от СПП (сверхпроводящих переходов) и эвакуации энергии, вакуумной системы, АСУ и системы формирования циклов магнитного поля", - говорится в материалах.
Ускорительный комплекс NICA создается на базе Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ
) для изучения свойств плотной барионной материи. После того, как он будет запущен, ученые ОИЯИ смогут воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала Вселенная первые мгновения после Большого Взрыва, — кварк-глюонную материю.
Ускорительный комплекс занимает территорию 6 гектаров, сообщается в справочных материалах пресс-службы Кремля, подготовленных к мероприятию. Строителям комплекса пришлось учитывать сложные песчаные водонасыщенные грунты площадки. Чтобы обеспечить стабильность на всей ее площади было установлено 6 300 свай, причем установка производилась с особой аккуратностью методом вдавливания, а не привычным забиванием. Всего для строительства комплекса потребовалось 53 000 кубических метра специального бетона.
В создании комплекса участвуют ученые из 30 стран мира, а также Европейской организаций по ядерным исследованиям (CERN). Проект NICA объединяет более чем 130 научных институтов, университетов и предприятий, из которых 36 представляют Российскую Федерацию. Это 2400 специалистов, включая 1650 российских.