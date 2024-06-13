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Международные исследования на коллайдере NICA начнутся в 2025 году - РИА Новости, 13.06.2024
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17:00 13.06.2024 (обновлено: 17:52 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/nica-1952635461.html
Международные исследования на коллайдере NICA начнутся в 2025 году
Международные исследования на коллайдере NICA начнутся в 2025 году - РИА Новости, 13.06.2024
Международные исследования на коллайдере NICA начнутся в 2025 году
Начало международной программы исследований на ускорительном комплексе NICA в подмосковной Дубне запланировано на 2025 год, сообщается в справочных материалах... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:00
2024-06-13T17:52
дубна
россия
владимир путин
объединенный институт ядерных исследований
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ДУБНА, 13 июн – РИА Новости. Начало международной программы исследований на ускорительном комплексе NICA в подмосковной Дубне запланировано на 2025 год, сообщается в справочных материалах пресс-службы Кремля, подготовленных к визиту президента РФ Владимира Путина в Дубну. В четверг Путин осмотрел коллайдер NICA в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. "Этот важнейший этап реализации мегасайенс-проекта NICA (Nuclotron based Ion Collider fAcility) знаменует собой подготовку к началу международной программы исследований на комплексе NICA, намеченному на середину 2025 года", - говорится в материалах, подготовленных к технологическому пуску ускорительного комплекса. С техническим пуском начинается тестирование работы источников питания сверхпроводящих магнитов Коллайдера комплекса NICA, а также тестирование сверхпроводящего магнита первой экспериментальной установки комплекса — MPD (Multi-Purpose Detector). Запуск сверхпроводящего соленоидального магнита, основного узла установки MPD, является важнейшим этапом программы подготовки экспериментов на Коллайдере и выводит подготовку запуска всего комплекса NICA на финишную прямую. Ускорительный комплекс NICA создается на базе Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) для изучения свойств плотной барионной материи. После того, как он будет запущен, ученые ОИЯИ смогут воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала Вселенная первые мгновения после Большого Взрыва, — кварк-глюонную материю.
https://ria.ru/20230606/nica-1876352124.html
https://ria.ru/20240517/putin-1946633602.html
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дубна, россия, владимир путин, объединенный институт ядерных исследований
Дубна, Россия, Владимир Путин, Объединенный институт ядерных исследований
Международные исследования на коллайдере NICA начнутся в 2025 году

Международные исследования на коллайдере NICA в Дубне начнутся в 2025 году

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкУчасток кольца коллайдера тяжёлых ионов комплекса NICA в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне
Участок кольца коллайдера тяжёлых ионов комплекса NICA в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Участок кольца коллайдера тяжёлых ионов комплекса NICA в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне
Читать ria.ru в
ДУБНА, 13 июн – РИА Новости. Начало международной программы исследований на ускорительном комплексе NICA в подмосковной Дубне запланировано на 2025 год, сообщается в справочных материалах пресс-службы Кремля, подготовленных к визиту президента РФ Владимира Путина в Дубну.
В четверг Путин осмотрел коллайдер NICA в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне.
"Этот важнейший этап реализации мегасайенс-проекта NICA (Nuclotron based Ion Collider fAcility) знаменует собой подготовку к началу международной программы исследований на комплексе NICA, намеченному на середину 2025 года", - говорится в материалах, подготовленных к технологическому пуску ускорительного комплекса.
В туннеле бустера ускорительного комплекса NICA - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
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6 июня 2023, 06:37
С техническим пуском начинается тестирование работы источников питания сверхпроводящих магнитов Коллайдера комплекса NICA, а также тестирование сверхпроводящего магнита первой экспериментальной установки комплекса — MPD (Multi-Purpose Detector). Запуск сверхпроводящего соленоидального магнита, основного узла установки MPD, является важнейшим этапом программы подготовки экспериментов на Коллайдере и выводит подготовку запуска всего комплекса NICA на финишную прямую.
Ускорительный комплекс NICA создается на базе Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) для изучения свойств плотной барионной материи. После того, как он будет запущен, ученые ОИЯИ смогут воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала Вселенная первые мгновения после Большого Взрыва, — кварк-глюонную материю.
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На коллайдере NICA возможны открытия мирового уровня, заявил Путин
17 мая, 12:20
 
ДубнаРоссияВладимир ПутинОбъединенный институт ядерных исследований
 
 
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