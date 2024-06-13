https://ria.ru/20240613/nelegal-1952640879.html

В Севастополе арестовали нелегала, избившего подростка

В Севастополе арестовали нелегала, избившего подростка - РИА Новости, 13.06.2024

В Севастополе арестовали нелегала, избившего подростка

Незаконный мигрант арестован за причинение побоев подростку в Севастополе, сообщает крымское управление СК РФ. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T17:18

2024-06-13T17:18

2024-06-13T17:25

происшествия

россия

севастополь

центральная азия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155139/01/1551390171_0:0:2953:1662_1920x0_80_0_0_01a08086815514fcda971b52a0390124.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Незаконный мигрант арестован за причинение побоев подростку в Севастополе, сообщает крымское управление СК РФ. "Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении иных участников конфликта, не участвовавших в причинении побоев несовершеннолетнему, но которые также нелегально находились на территории субъекта, органами полиции приняты меры согласно действующего законодательства", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что четверых нелегальных мигрантов, участвовавших в конфликте с избиением 17-летнего подростка в Комсомольском парке им. Марии Байды Севастополя, выдворят из России, еще по одному материалы переданы в следственное управление. Судя по фото и видео из местных пабликов, потерпевший гулял с друзьями в парке, где две взрослые компании устроили разборки, и попал под раздачу. Арестованным, по данным следствия, является 20-летний гражданин одной из стран Центральной Азии, безработный, незаконно находившийся в России. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений по статье 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью).

https://ria.ru/20240523/pozhar-1947852050.html

россия

севастополь

центральная азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, севастополь, центральная азия, следственный комитет россии (ск рф)