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В Севастополе арестовали нелегала, избившего подростка - РИА Новости, 13.06.2024
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17:18 13.06.2024 (обновлено: 17:25 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/nelegal-1952640879.html
В Севастополе арестовали нелегала, избившего подростка
В Севастополе арестовали нелегала, избившего подростка - РИА Новости, 13.06.2024
В Севастополе арестовали нелегала, избившего подростка
Незаконный мигрант арестован за причинение побоев подростку в Севастополе, сообщает крымское управление СК РФ. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:18
2024-06-13T17:25
происшествия
россия
севастополь
центральная азия
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Незаконный мигрант арестован за причинение побоев подростку в Севастополе, сообщает крымское управление СК РФ. "Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении иных участников конфликта, не участвовавших в причинении побоев несовершеннолетнему, но которые также нелегально находились на территории субъекта, органами полиции приняты меры согласно действующего законодательства", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что четверых нелегальных мигрантов, участвовавших в конфликте с избиением 17-летнего подростка в Комсомольском парке им. Марии Байды Севастополя, выдворят из России, еще по одному материалы переданы в следственное управление. Судя по фото и видео из местных пабликов, потерпевший гулял с друзьями в парке, где две взрослые компании устроили разборки, и попал под раздачу. Арестованным, по данным следствия, является 20-летний гражданин одной из стран Центральной Азии, безработный, незаконно находившийся в России. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений по статье 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью).
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происшествия, россия, севастополь, центральная азия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Севастополь, Центральная Азия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Севастополе арестовали нелегала, избившего подростка

В Севастополе арестовали нелегала, избившего 17-летнего подростка в парке

© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанкСотрудник проводит дактилоскопическую экспертизу в экспертно-криминалистическом центре
Сотрудник проводит дактилоскопическую экспертизу в экспертно-криминалистическом центре - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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Сотрудник проводит дактилоскопическую экспертизу в экспертно-криминалистическом центре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Незаконный мигрант арестован за причинение побоев подростку в Севастополе, сообщает крымское управление СК РФ.
«
"Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении иных участников конфликта, не участвовавших в причинении побоев несовершеннолетнему, но которые также нелегально находились на территории субъекта, органами полиции приняты меры согласно действующего законодательства", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что четверых нелегальных мигрантов, участвовавших в конфликте с избиением 17-летнего подростка в Комсомольском парке им. Марии Байды Севастополя, выдворят из России, еще по одному материалы переданы в следственное управление. Судя по фото и видео из местных пабликов, потерпевший гулял с друзьями в парке, где две взрослые компании устроили разборки, и попал под раздачу.
Арестованным, по данным следствия, является 20-летний гражданин одной из стран Центральной Азии, безработный, незаконно находившийся в России. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений по статье 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью).
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