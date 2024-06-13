В Севастополе арестовали нелегала, избившего подростка
В Севастополе арестовали нелегала, избившего 17-летнего подростка в парке
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанкСотрудник проводит дактилоскопическую экспертизу в экспертно-криминалистическом центре
Сотрудник проводит дактилоскопическую экспертизу в экспертно-криминалистическом центре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Незаконный мигрант арестован за причинение побоев подростку в Севастополе, сообщает крымское управление СК РФ.
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"Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении иных участников конфликта, не участвовавших в причинении побоев несовершеннолетнему, но которые также нелегально находились на территории субъекта, органами полиции приняты меры согласно действующего законодательства", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что четверых нелегальных мигрантов, участвовавших в конфликте с избиением 17-летнего подростка в Комсомольском парке им. Марии Байды Севастополя, выдворят из России, еще по одному материалы переданы в следственное управление. Судя по фото и видео из местных пабликов, потерпевший гулял с друзьями в парке, где две взрослые компании устроили разборки, и попал под раздачу.
Арестованным, по данным следствия, является 20-летний гражданин одной из стран Центральной Азии, безработный, незаконно находившийся в России. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений по статье 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью).