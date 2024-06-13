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Цены на нефть снижаются на опасениях по поводу спроса
Цены на нефть снижаются на опасениях по поводу спроса - РИА Новости, 13.06.2024
Цены на нефть снижаются на опасениях по поводу спроса
Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром на опасениях по поводу спроса, возникших после публикации решений по итогам заседания Федеральной резервной... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T08:18
2024-06-13T08:18
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром на опасениях по поводу спроса, возникших после публикации решений по итогам заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствует данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.03 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,27%, до 82,38 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,25%, до 78,3 доллара. В среду вечером был опубликован протокол заседания ФРС США, по итогам которого регулятор в шестой раз подряд сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Кроме того, согласно протоколу, комитет по открытым рынкам ФРС США не считает целесообразным понижать ставку до тех пор, пока не получит больше уверенности в замедлении инфляции. Решения по учетной ставки Федрезерва влияют на курс доллара, что в свою очередь сказывается на спросе на сырье держателей других валют. "В связи с изменением на "ястребиный" настрой ФРС снова появились опасения по поводу спроса на нефть", - сообщила агентству Блумберг аналитик Saxo Capital Markets Pte в Сингапуре Чару Чанана (Charu Chanana).
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экономика, цены на нефть, сша, сингапур, федеральная резервная система сша, brent, wti (нефть)
Экономика, Цены на нефть, США, Сингапур, Федеральная резервная система США, Brent, WTI (нефть)
Цены на нефть снижаются на опасениях по поводу спроса
Saxo Capital Markets P: цены на нефть снижаются на опасениях по поводу спроса
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром на опасениях по поводу спроса, возникших после публикации решений по итогам заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствует данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.03 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,27%, до 82,38 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,25%, до 78,3 доллара.
В среду вечером был опубликован протокол заседания ФРС США, по итогам которого регулятор в шестой раз подряд сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Кроме того, согласно протоколу, комитет по открытым рынкам ФРС США не считает целесообразным понижать ставку до тех пор, пока не получит больше уверенности в замедлении инфляции.
Решения по учетной ставки Федрезерва влияют на курс доллара, что в свою очередь сказывается на спросе на сырье держателей других валют.
"В связи с изменением на "ястребиный" настрой ФРС снова появились опасения по поводу спроса на нефть", - сообщила агентству Блумберг аналитик Saxo Capital Markets Pte в Сингапуре Чару Чанана (Charu Chanana).