https://ria.ru/20240613/neft-1952475679.html

Цены на нефть снижаются на опасениях по поводу спроса

Цены на нефть снижаются на опасениях по поводу спроса - РИА Новости, 13.06.2024

Цены на нефть снижаются на опасениях по поводу спроса

Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром на опасениях по поводу спроса, возникших после публикации решений по итогам заседания Федеральной резервной... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T08:18

2024-06-13T08:18

2024-06-13T08:37

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цены на нефть

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром на опасениях по поводу спроса, возникших после публикации решений по итогам заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствует данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.03 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,27%, до 82,38 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,25%, до 78,3 доллара. В среду вечером был опубликован протокол заседания ФРС США, по итогам которого регулятор в шестой раз подряд сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Кроме того, согласно протоколу, комитет по открытым рынкам ФРС США не считает целесообразным понижать ставку до тех пор, пока не получит больше уверенности в замедлении инфляции. Решения по учетной ставки Федрезерва влияют на курс доллара, что в свою очередь сказывается на спросе на сырье держателей других валют. "В связи с изменением на "ястребиный" настрой ФРС снова появились опасения по поводу спроса на нефть", - сообщила агентству Блумберг аналитик Saxo Capital Markets Pte в Сингапуре Чару Чанана (Charu Chanana).

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экономика, цены на нефть, сша, сингапур, федеральная резервная система сша, brent, wti (нефть)