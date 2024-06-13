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Путин выразил уверенность, что научное сотрудничество с Россией вернется - РИА Новости, 13.06.2024
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Наука
 
17:16 13.06.2024 (обновлено: 17:22 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/nauka-1952639881.html
Путин выразил уверенность, что научное сотрудничество с Россией вернется
Путин выразил уверенность, что научное сотрудничество с Россией вернется - РИА Новости, 13.06.2024
Путин выразил уверенность, что научное сотрудничество с Россией вернется
Сотрудничество России с другими странами в области науки и технологий в будущем будет восстановлено, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:16
2024-06-13T17:22
россия
наука
владимир путин
общество
санкции в отношении россии
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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Сотрудничество России с другими странами в области науки и технологий в будущем будет восстановлено, заявил президент России Владимир Путин."Уверен, что все сложности политического характера будут преодолеваться, наука на месте стоять не будет ни при каких обстоятельствах... Повторюсь, уверен что сотрудничество (с другими странами в сфере науки - ред.) будет восстанавливаться, оно будет восстановлено, и мы будем вместе работать", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.
https://ria.ru/20240124/arktika-1923044942.html
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россия, владимир путин, общество, санкции в отношении россии
Россия, Наука, Владимир Путин, Общество, Санкции в отношении России
Путин выразил уверенность, что научное сотрудничество с Россией вернется

Путин: сотрудничество с Россией в области науки и технологий будет восстановлено

Владимир Путин осматривает коллайдер NICA в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне
Владимир Путин осматривает коллайдер NICA в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне
Владимир Путин осматривает коллайдер NICA в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне
Читать ria.ru в
ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Сотрудничество России с другими странами в области науки и технологий в будущем будет восстановлено, заявил президент России Владимир Путин.
"Уверен, что все сложности политического характера будут преодолеваться, наука на месте стоять не будет ни при каких обстоятельствах... Повторюсь, уверен что сотрудничество (с другими странами в сфере науки - ред.) будет восстанавливаться, оно будет восстановлено, и мы будем вместе работать", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.
Мужчина проводит лекцию об электроэнергии - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
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НаукаРоссияВладимир ПутинОбществоСанкции в отношении России
 
 
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