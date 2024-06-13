https://ria.ru/20240613/nauka-1952639881.html

Путин выразил уверенность, что научное сотрудничество с Россией вернется

Путин выразил уверенность, что научное сотрудничество с Россией вернется - РИА Новости, 13.06.2024

Путин выразил уверенность, что научное сотрудничество с Россией вернется

Сотрудничество России с другими странами в области науки и технологий в будущем будет восстановлено, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T17:16

2024-06-13T17:16

2024-06-13T17:22

россия

наука

владимир путин

общество

санкции в отношении россии

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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Сотрудничество России с другими странами в области науки и технологий в будущем будет восстановлено, заявил президент России Владимир Путин."Уверен, что все сложности политического характера будут преодолеваться, наука на месте стоять не будет ни при каких обстоятельствах... Повторюсь, уверен что сотрудничество (с другими странами в сфере науки - ред.) будет восстанавливаться, оно будет восстановлено, и мы будем вместе работать", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.

https://ria.ru/20240124/arktika-1923044942.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, общество, санкции в отношении россии