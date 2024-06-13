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Генсек НАТО прокомментировал отказ Венгрии поддерживать Украину
Генсек НАТО прокомментировал отказ Венгрии поддерживать Украину - РИА Новости, 13.06.2024
Генсек НАТО прокомментировал отказ Венгрии поддерживать Украину
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не ожидает, что вслед за Венгрией другие страны альянса откажутся от участия в реализации планов по обязательной совместной военной РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T11:11
2024-06-13T11:11
2024-06-13T11:11
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БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не ожидает, что вслед за Венгрией другие страны альянса откажутся от участия в реализации планов по обязательной совместной военной помощи Киеву. "Нет, так как в НАТО уже много лет и особенно после начала полномасштабного вторжения есть консенсус по оказанию военной поддержки Украине. Венгрия с самого начала заявляла, что не оказывает поддержку летальным оружием, но другие члены альянса осуществляют военные поставки Украине на двусторонней основе и через контактную группу под руководством США", - сказал Столтенберг журналистам перед началом заседания министров обороны альянса в Брюсселе. Ранее руководство Венгрии заявило об отказе участвовать в этой инициативе НАТО, опасаясь дальнейшей эскалации. Столтенберг заявил, что принимает решение Венгрии не участвовать в миссии альянса по координации помощи Украине.
https://ria.ru/20240612/stoltenberg-1952343076.html
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В мире, Венгрия, Украина, Киев, Йенс Столтенберг, НАТО
Генсек НАТО прокомментировал отказ Венгрии поддерживать Украину
Столтенберг не ждет, что страны НАТО вслед за Венгрией не будут помогать Украине