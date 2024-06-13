https://ria.ru/20240613/nato-1952515208.html

Генсек НАТО прокомментировал отказ Венгрии поддерживать Украину

Генсек НАТО прокомментировал отказ Венгрии поддерживать Украину - РИА Новости, 13.06.2024

Генсек НАТО прокомментировал отказ Венгрии поддерживать Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не ожидает, что вслед за Венгрией другие страны альянса откажутся от участия в реализации планов по обязательной совместной военной РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T11:11

2024-06-13T11:11

2024-06-13T11:11

в мире

венгрия

украина

киев

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не ожидает, что вслед за Венгрией другие страны альянса откажутся от участия в реализации планов по обязательной совместной военной помощи Киеву. "Нет, так как в НАТО уже много лет и особенно после начала полномасштабного вторжения есть консенсус по оказанию военной поддержки Украине. Венгрия с самого начала заявляла, что не оказывает поддержку летальным оружием, но другие члены альянса осуществляют военные поставки Украине на двусторонней основе и через контактную группу под руководством США", - сказал Столтенберг журналистам перед началом заседания министров обороны альянса в Брюсселе. Ранее руководство Венгрии заявило об отказе участвовать в этой инициативе НАТО, опасаясь дальнейшей эскалации. Столтенберг заявил, что принимает решение Венгрии не участвовать в миссии альянса по координации помощи Украине.

https://ria.ru/20240612/stoltenberg-1952343076.html

венгрия

украина

киев

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в мире, венгрия, украина, киев, йенс столтенберг, нато