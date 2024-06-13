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Франция в любом случае останется сильным членом НАТО, заявил Столтенберг
Франция в любом случае останется сильным членом НАТО, заявил Столтенберг - РИА Новости, 13.06.2024
Франция в любом случае останется сильным членом НАТО, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не опасается, что предстоящие выборы во Франции приведут к приходу к власти политических сил, которые скептически относятся к... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T11:09
2024-06-13T11:09
2024-06-13T11:09
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европарламент
выборы в европарламент — 2024
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БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не опасается, что предстоящие выборы во Франции приведут к приходу к власти политических сил, которые скептически относятся к Североатлантическому альянсу. "НАТО - это союз 32 государств-членов, в которых проходят выборы, избираются различные партии и появляются правительства. Это часть 75-летней истории. Часто возникал вопрос о лояльность того или иного будущего правительства по отношению к НАТО. Все это должны определять избиратели. Но опыт показывает, что союзники по НАТО всегда сохраняли единство…. Ожидаю, что в будущем и Франция останется сильным членом альянса", - сказал Столтенберг. На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
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в мире, франция, йенс столтенберг, эммануэль макрон, нато, европарламент, выборы в европарламент — 2024
В мире, Франция, Йенс Столтенберг, Эммануэль Макрон, НАТО, Европарламент, Выборы в Европарламент — 2024
Франция в любом случае останется сильным членом НАТО, заявил Столтенберг
Столтенберг: будущие выборы во Франции не повлияют на ее лояльность НАТО