https://ria.ru/20240613/nato-1952514284.html

Франция в любом случае останется сильным членом НАТО, заявил Столтенберг

Франция в любом случае останется сильным членом НАТО, заявил Столтенберг - РИА Новости, 13.06.2024

Франция в любом случае останется сильным членом НАТО, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не опасается, что предстоящие выборы во Франции приведут к приходу к власти политических сил, которые скептически относятся к... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T11:09

2024-06-13T11:09

2024-06-13T11:09

в мире

франция

йенс столтенберг

эммануэль макрон

нато

европарламент

выборы в европарламент — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937984663_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_24f85896300e8807547a19098a9f0585.jpg

БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не опасается, что предстоящие выборы во Франции приведут к приходу к власти политических сил, которые скептически относятся к Североатлантическому альянсу. "НАТО - это союз 32 государств-членов, в которых проходят выборы, избираются различные партии и появляются правительства. Это часть 75-летней истории. Часто возникал вопрос о лояльность того или иного будущего правительства по отношению к НАТО. Все это должны определять избиратели. Но опыт показывает, что союзники по НАТО всегда сохраняли единство…. Ожидаю, что в будущем и Франция останется сильным членом альянса", - сказал Столтенберг. На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.

https://ria.ru/20240611/evrosoyuz-1951991549.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, йенс столтенберг, эммануэль макрон, нато, европарламент, выборы в европарламент — 2024