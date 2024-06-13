https://ria.ru/20240613/nato-1952465111.html

МИД исключил перспективы восстановления диалога с НАТО на данный момент

МИД исключил перспективы восстановления диалога с НАТО на данный момент - РИА Новости, 13.06.2024

МИД исключил перспективы восстановления диалога с НАТО на данный момент

Никаких перспектив восстановления диалога России с НАТО сейчас нет, а последние действия альянса сигнализируют о подготовке к возможному столкновению с Россией, РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T04:44

2024-06-13T04:44

2024-06-13T06:48

россия

москва

польша

александр грушко

нато

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Никаких перспектив восстановления диалога России с НАТО сейчас нет, а последние действия альянса сигнализируют о подготовке к возможному столкновению с Россией, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "На сегодня никаких перспектив восстановления субстантивного диалога нет", - заявил Грушко в интервью газете "Известия". Причин этому, по словам Грушко, несколько, и первая заключается в том, что НАТО объявила РФ прямой и непосредственной угрозой альянсу. При этом всё то, что сейчас делает альянс, убежден замглавы российского МИД, говорит о его подготовке к противостоянию с Россией. "Все, что сегодня делает НАТО на этом поприще, если говорить прямо, - это подготовка альянса к возможному военному столкновению с Россией. И учения, которые проводятся, свидетельствуют как раз о том, что теперь все концепции безопасности на основе сотрудничества оказались отброшены, и НАТО вернулся к схемам обеспечения безопасности времен холодной войны", - отметил замглавы МИД. Более того, можно заметить рост роли ядерного оружия в военном планировании НАТО, указывает Грушко. "Что касается их страхов, а мы часто слышим упреки в адрес РФ, что Москва угрожает ядерной риторикой. На самом деле, до последнего времени у НАТО была доктрина гибкого реагирования, смысл которой заключался в том, что противник не должен понимать, на какой фазе конфликта альянс может применить ядерное оружие... Из последних учений и из последних документов мы видим, что роль ядерного оружия в военной стратегии и военном планировании НАТО только возрастает. Вот пошли разговоры, что ядерное оружие может быть размещено в Польше и в других странах. И это тоже нам надо иметь в виду с точки зрения выработки мер нейтрализации, если такие пока что разговоры обретут форму конкретных планов", - добавил замглавы МИД. В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240404/nato-1937752961.html

https://ria.ru/20240404/nato-1937746901.html

россия

москва

польша

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