https://ria.ru/20240613/napadenie-1952657663.html

ВМС Британии сообщили о нападении на судно в Красном море

ВМС Британии сообщили о нападении на судно в Красном море - РИА Новости, 13.06.2024

ВМС Британии сообщили о нападении на судно в Красном море

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС сообщило о нападении на британское судно в Красном море у берегов йеменского порта Ходейда. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T17:48

2024-06-13T17:48

2024-06-13T18:11

в мире

красное море

ходейда (город)

йемен

ансар алла

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС сообщило о нападении на британское судно в Красном море у берегов йеменского порта Ходейда. "UKMTO получило сообщение об инциденте в 82 морских милях (около 152 километров - ред.) к северо-западу от Ходейды, Йемен", - говорится в сообщении управления в соцсети X. Инцидент классифицируется как нападение, власти ведут расследование, уточнили в ведомстве. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности. Позднее капитан торгового судна сообщил, что взрыв произошел в непосредственной близости от корабля. Судно не пострадало и направляется в следующий порт захода, экипаж находится в безопасности, сообщило управление.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.

https://ria.ru/20240531/khusity-1949670256.html

красное море

ходейда (город)

йемен

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в мире, красное море, ходейда (город), йемен, ансар алла