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ВМС Британии сообщили о нападении на судно в Красном море - РИА Новости, 13.06.2024
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17:48 13.06.2024 (обновлено: 18:11 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/napadenie-1952657663.html
ВМС Британии сообщили о нападении на судно в Красном море
ВМС Британии сообщили о нападении на судно в Красном море - РИА Новости, 13.06.2024
ВМС Британии сообщили о нападении на судно в Красном море
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС сообщило о нападении на британское судно в Красном море у берегов йеменского порта Ходейда. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:48
2024-06-13T18:11
в мире
красное море
ходейда (город)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС сообщило о нападении на британское судно в Красном море у берегов йеменского порта Ходейда. "UKMTO получило сообщение об инциденте в 82 морских милях (около 152 километров - ред.) к северо-западу от Ходейды, Йемен", - говорится в сообщении управления в соцсети X. Инцидент классифицируется как нападение, власти ведут расследование, уточнили в ведомстве. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности. Позднее капитан торгового судна сообщил, что взрыв произошел в непосредственной близости от корабля. Судно не пострадало и направляется в следующий порт захода, экипаж находится в безопасности, сообщило управление.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
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в мире, красное море, ходейда (город), йемен, ансар алла
В мире, Красное море, Ходейда (город), Йемен, Ансар Алла
ВМС Британии сообщили о нападении на судно в Красном море

UKMTO сообщило о нападении на британское судно у берегов Йемена

© iStock.com / Belal Al-shaqaqiСтолица Йемена город Сана
Столица Йемена город Сана - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© iStock.com / Belal Al-shaqaqi
Столица Йемена город Сана. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС сообщило о нападении на британское судно в Красном море у берегов йеменского порта Ходейда.
«
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 82 морских милях (около 152 километров - ред.) к северо-западу от Ходейды, Йемен", - говорится в сообщении управления в соцсети X.
Инцидент классифицируется как нападение, власти ведут расследование, уточнили в ведомстве. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
Позднее капитан торгового судна сообщил, что взрыв произошел в непосредственной близости от корабля. Судно не пострадало и направляется в следующий порт захода, экипаж находится в безопасности, сообщило управление.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
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В миреКрасное мореХодейда (город)ЙеменАнсар Алла
 
 
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