ВМС Британии сообщили о нападении на судно в Красном море
UKMTO сообщило о нападении на британское судно у берегов Йемена
© iStock.com / Belal Al-shaqaqiСтолица Йемена город Сана
© iStock.com / Belal Al-shaqaqi
Столица Йемена город Сана. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС сообщило о нападении на британское судно в Красном море у берегов йеменского порта Ходейда.
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"UKMTO получило сообщение об инциденте в 82 морских милях (около 152 километров - ред.) к северо-западу от Ходейды, Йемен", - говорится в сообщении управления в соцсети X.
Инцидент классифицируется как нападение, власти ведут расследование, уточнили в ведомстве. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
Позднее капитан торгового судна сообщил, что взрыв произошел в непосредственной близости от корабля. Судно не пострадало и направляется в следующий порт захода, экипаж находится в безопасности, сообщило управление.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.