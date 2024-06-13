https://ria.ru/20240613/nagrada-1952696067.html

Путин наградил школьников, спасавших людей во время теракта в "Крокусе"

Путин наградил школьников, спасавших людей во время теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 13.06.2024

Путин наградил школьников, спасавших людей во время теракта в "Крокусе"

Президент России Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибавших" школьников Викторию Волчихину, Александра Журика, Елизавету Терехову и Артемия... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T19:13

2024-06-13T19:13

2024-06-13T21:59

теракт в "крокус сити холле"

общество

крокус

владимир путин

россия

красногорск

крокус сити холл

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибавших" школьников Викторию Волчихину, Александра Журика, Елизавету Терехову и Артемия Филимонова, спасавших людей при теракте в "Крокусе", следует из указа главы государства, опубликованного в четверг на портале правовой информации.Медалью "За спасение погибавших" награждены: учащаяся московской школы № 1900 Виктория Волчихина, учащийся московской школы № 1191 Александр Журик, учащаяся Московского государственного образовательного комплекса Елизавета Терехова и учащийся московской школы № 1564 Артемия Филимонова.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал.

https://ria.ru/20240604/deti-1950319304.html

россия

красногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, крокус, владимир путин, россия, красногорск, крокус сити холл