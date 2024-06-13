Путин наградил школьников, спасавших людей во время теракта в "Крокусе"
Путин наградил медалями школьников, спасших людей при теракте в "Крокусе"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус сити холл", где произошел теракт
Здание концертного зала "Крокус сити холл", где произошел теракт. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибавших" школьников Викторию Волчихину, Александра Журика, Елизавету Терехову и Артемия Филимонова, спасавших людей при теракте в "Крокусе", следует из указа главы государства, опубликованного в четверг на портале правовой информации.
Медалью "За спасение погибавших" награждены: учащаяся московской школы № 1900 Виктория Волчихина, учащийся московской школы № 1191 Александр Журик, учащаяся Московского государственного образовательного комплекса Елизавета Терехова и учащийся московской школы № 1564 Артемия Филимонова.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВиктория Волчихина, награжденная медалью "За спасение погибавших" за помощь при эвакуации людей из "Крокус Сити Холл"
Виктория Волчихина, награжденная медалью "За спасение погибавших" за помощь при эвакуации людей из "Крокус Сити Холл"
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© Владимир ФедоренкоШкольник Александр Журик, награжденный медалью "За спасение погибавших" за помощь при эвакуации людей из "Крокус Сити Холл"
Школьник Александр Журик, награжденный медалью "За спасение погибавших" за помощь при эвакуации людей из "Крокус Сити Холл"
© Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкШкольница Елизавета Терехова, награжденная медалью "За спасение погибавших" за помощь при эвакуации людей из "Крокус Сити Холл"
Школьница Елизавета Терехова, награжденная медалью "За спасение погибавших" за помощь при эвакуации людей из "Крокус Сити Холл"
3 из 4
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкШкольник Артемий Филимонов, награжденный медалью "За спасение погибавших" за помощь при эвакуации людей из "Крокус Сити Холл"
Школьник Артемий Филимонов, награжденный медалью "За спасение погибавших" за помощь при эвакуации людей из "Крокус Сити Холл"
4 из 4
Виктория Волчихина, награжденная медалью "За спасение погибавших" за помощь при эвакуации людей из "Крокус Сити Холл"
1 из 4
Школьник Александр Журик, награжденный медалью "За спасение погибавших" за помощь при эвакуации людей из "Крокус Сити Холл"
© Владимир Федоренко
2 из 4
Школьница Елизавета Терехова, награжденная медалью "За спасение погибавших" за помощь при эвакуации людей из "Крокус Сити Холл"
3 из 4
Школьник Артемий Филимонов, награжденный медалью "За спасение погибавших" за помощь при эвакуации людей из "Крокус Сити Холл"
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Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал.