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Путин наградил школьников, спасавших людей во время теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 13.06.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
19:13 13.06.2024 (обновлено: 21:59 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/nagrada-1952696067.html
Путин наградил школьников, спасавших людей во время теракта в "Крокусе"
Путин наградил школьников, спасавших людей во время теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 13.06.2024
Путин наградил школьников, спасавших людей во время теракта в "Крокусе"
Президент России Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибавших" школьников Викторию Волчихину, Александра Журика, Елизавету Терехову и Артемия... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T19:13
2024-06-13T21:59
теракт в "крокус сити холле"
общество
крокус
владимир путин
россия
красногорск
крокус сити холл
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибавших" школьников Викторию Волчихину, Александра Журика, Елизавету Терехову и Артемия Филимонова, спасавших людей при теракте в "Крокусе", следует из указа главы государства, опубликованного в четверг на портале правовой информации.Медалью "За спасение погибавших" награждены: учащаяся московской школы № 1900 Виктория Волчихина, учащийся московской школы № 1191 Александр Журик, учащаяся Московского государственного образовательного комплекса Елизавета Терехова и учащийся московской школы № 1564 Артемия Филимонова.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал.
https://ria.ru/20240604/deti-1950319304.html
россия
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общество, крокус, владимир путин, россия, красногорск, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Общество, Крокус, Владимир Путин, Россия, Красногорск, Крокус Сити Холл
Путин наградил школьников, спасавших людей во время теракта в "Крокусе"

Путин наградил медалями школьников, спасших людей при теракте в "Крокусе"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус сити холл", где произошел теракт
Здание концертного зала Крокус сити холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус сити холл", где произошел теракт. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибавших" школьников Викторию Волчихину, Александра Журика, Елизавету Терехову и Артемия Филимонова, спасавших людей при теракте в "Крокусе", следует из указа главы государства, опубликованного в четверг на портале правовой информации.
Медалью "За спасение погибавших" награждены: учащаяся московской школы № 1900 Виктория Волчихина, учащийся московской школы № 1191 Александр Журик, учащаяся Московского государственного образовательного комплекса Елизавета Терехова и учащийся московской школы № 1564 Артемия Филимонова.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВиктория Волчихина, награжденная медалью "За спасение погибавших" за помощь при эвакуации людей из "Крокус Сити Холл"
Виктория Волчихина, награжденная медалью За спасение погибавших за помощь при эвакуации людей из Крокус Сити Холл
Виктория Волчихина, награжденная медалью "За спасение погибавших" за помощь при эвакуации людей из "Крокус Сити Холл"
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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1 из 4
© Владимир ФедоренкоШкольник Александр Журик, награжденный медалью "За спасение погибавших" за помощь при эвакуации людей из "Крокус Сити Холл"
Школьник Александр Журик, награжденный медалью За спасение погибавших за помощь при эвакуации людей из Крокус Сити Холл
Школьник Александр Журик, награжденный медалью "За спасение погибавших" за помощь при эвакуации людей из "Крокус Сити Холл"
© Владимир Федоренко
2 из 4
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкШкольница Елизавета Терехова, награжденная медалью "За спасение погибавших" за помощь при эвакуации людей из "Крокус Сити Холл"
Школьница Елизавета Терехова, награжденная медалью За спасение погибавших за помощь при эвакуации людей из Крокус Сити Холл
Школьница Елизавета Терехова, награжденная медалью "За спасение погибавших" за помощь при эвакуации людей из "Крокус Сити Холл"
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкШкольник Артемий Филимонов, награжденный медалью "За спасение погибавших" за помощь при эвакуации людей из "Крокус Сити Холл"
Школьник Артемий Филимонов, награжденный медалью За спасение погибавших за помощь при эвакуации людей из Крокус Сити Холл
Школьник Артемий Филимонов, награжденный медалью "За спасение погибавших" за помощь при эвакуации людей из "Крокус Сити Холл"
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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4 из 4
Виктория Волчихина, награжденная медалью "За спасение погибавших" за помощь при эвакуации людей из "Крокус Сити Холл"
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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1 из 4
Школьник Александр Журик, награжденный медалью "За спасение погибавших" за помощь при эвакуации людей из "Крокус Сити Холл"
© Владимир Федоренко
2 из 4
Школьница Елизавета Терехова, награжденная медалью "За спасение погибавших" за помощь при эвакуации людей из "Крокус Сити Холл"
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
3 из 4
Школьник Артемий Филимонов, награжденный медалью "За спасение погибавших" за помощь при эвакуации людей из "Крокус Сити Холл"
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
4 из 4
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал.
Мемориал возле Крокус Сити Холла в подмосковном Красногорске - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Омбудсмен рассказала о детях, потерявших родителей при теракте в "Крокусе"
4 июня, 09:04
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ОбществоКрокусВладимир ПутинРоссияКрасногорскКрокус Сити Холл
 
 
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