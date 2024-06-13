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Постпред Крыма предостерег Запад от санкций против торгового флота России - РИА Новости, 13.06.2024
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12:25 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/muradov-1952539544.html
Постпред Крыма предостерег Запад от санкций против торгового флота России
Постпред Крыма предостерег Запад от санкций против торгового флота России - РИА Новости, 13.06.2024
Постпред Крыма предостерег Запад от санкций против торгового флота России
Введение санкций против российского торгового флота в лице компании "Совкомфлот" приведет к дальнейшему разрушению мировой торговли и краху собственной... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T12:25
2024-06-13T12:25
сша
россия
республика крым
георгий мурадов
совкомфлот
евросоюз
брикс
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Введение санкций против российского торгового флота в лице компании "Совкомфлот" приведет к дальнейшему разрушению мировой торговли и краху собственной экономики западных стран, Евросоюз и США ставят себя в условия самоизоляции, заявил РИА Новости постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на документ сообщило, что Евросоюз предлагает ввести санкции против российской судоходной компании "Совкомфлот", занимающейся перевозками нефти. При этом, как отмечается, возможные санкции требуют одобрения всех членов ЕС, и планы могут измениться. "Чем больше Запад будет изощряться в вопросах нелегитимных ограничений и ведения экономических войн против мирового большинства, тем быстрее он приведет к краху собственную экономику. Евросоюз и США ставят себя в условия самоизоляции", - сказал Мурадов. По его словам, усилия ЕС по распространению новых незаконных санкций против российского торгового флота в лице "Совкомфлота" лишь приближают крах самой санкционной политики Запада, разрушающей основы мировой торговли. Мурадов подчеркнул, что свобода судоходства является одной из основ международной торговли, и этот вопрос весьма важен для Крыма, традиционно игравшего роль южных морских ворот России. Постпред подчеркнул, что на ПМЭФ представители стран БРИКС и государств, заинтересованных во вступлении в это объединение, резко критиковали политику Запада по разрушению международной торговли и ее основополагающих принципов. "Мы говорили о незаконном силовом навязывании так называемых вторичных санкций, о запугивании суверенных государств отлучением от доллара. Участники сошлись во мнении о необходимости консолидированного ответа на эти преступные действия и поэтапного выхода из западной валютной системы, а также о расширении торговли на основе национальных валют, ускорении создания собственной расчетной единицы и применении золотого стандарта, пока новая система будет формироваться", - сказал Мурадов.
https://ria.ru/20240318/krym-1933897302.html
https://ria.ru/20240613/sanktsii-1952513714.html
сша
россия
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сша, россия, республика крым, георгий мурадов, совкомфлот, евросоюз, брикс, экономика
США, Россия, Республика Крым, Георгий Мурадов, Совкомфлот, Евросоюз, БРИКС, Экономика
Постпред Крыма предостерег Запад от санкций против торгового флота России

Мурадов: санкции против "Совкомфлота" приблизит крах экономики западных стран

© Фото : ПАО СовкомфлотТанкер "Проспект Королёва" компании "Совкомфлот"
Танкер Проспект Королёва компании Совкомфлот - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : ПАО Совкомфлот
Танкер "Проспект Королёва" компании "Совкомфлот". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Введение санкций против российского торгового флота в лице компании "Совкомфлот" приведет к дальнейшему разрушению мировой торговли и краху собственной экономики западных стран, Евросоюз и США ставят себя в условия самоизоляции, заявил РИА Новости постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на документ сообщило, что Евросоюз предлагает ввести санкции против российской судоходной компании "Совкомфлот", занимающейся перевозками нефти. При этом, как отмечается, возможные санкции требуют одобрения всех членов ЕС, и планы могут измениться.
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"Чем больше Запад будет изощряться в вопросах нелегитимных ограничений и ведения экономических войн против мирового большинства, тем быстрее он приведет к краху собственную экономику. Евросоюз и США ставят себя в условия самоизоляции", - сказал Мурадов.
По его словам, усилия ЕС по распространению новых незаконных санкций против российского торгового флота в лице "Совкомфлота" лишь приближают крах самой санкционной политики Запада, разрушающей основы мировой торговли.
Мурадов подчеркнул, что свобода судоходства является одной из основ международной торговли, и этот вопрос весьма важен для Крыма, традиционно игравшего роль южных морских ворот России.
Постпред подчеркнул, что на ПМЭФ представители стран БРИКС и государств, заинтересованных во вступлении в это объединение, резко критиковали политику Запада по разрушению международной торговли и ее основополагающих принципов.
"Мы говорили о незаконном силовом навязывании так называемых вторичных санкций, о запугивании суверенных государств отлучением от доллара. Участники сошлись во мнении о необходимости консолидированного ответа на эти преступные действия и поэтапного выхода из западной валютной системы, а также о расширении торговли на основе национальных валют, ускорении создания собственной расчетной единицы и применении золотого стандарта, пока новая система будет формироваться", - сказал Мурадов.
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СШАРоссияРеспублика КрымГеоргий МурадовСовкомфлотЕвросоюзБРИКСЭкономика
 
 
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