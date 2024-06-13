https://ria.ru/20240613/muradov-1952539544.html

Постпред Крыма предостерег Запад от санкций против торгового флота России

Постпред Крыма предостерег Запад от санкций против торгового флота России - РИА Новости, 13.06.2024

Постпред Крыма предостерег Запад от санкций против торгового флота России

Введение санкций против российского торгового флота в лице компании "Совкомфлот" приведет к дальнейшему разрушению мировой торговли и краху собственной... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T12:25

2024-06-13T12:25

2024-06-13T12:25

сша

россия

республика крым

георгий мурадов

совкомфлот

евросоюз

брикс

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155820/72/1558207294_47:0:753:397_1920x0_80_0_0_03244e5d4d2c25f86fc0af60e543a108.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Введение санкций против российского торгового флота в лице компании "Совкомфлот" приведет к дальнейшему разрушению мировой торговли и краху собственной экономики западных стран, Евросоюз и США ставят себя в условия самоизоляции, заявил РИА Новости постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на документ сообщило, что Евросоюз предлагает ввести санкции против российской судоходной компании "Совкомфлот", занимающейся перевозками нефти. При этом, как отмечается, возможные санкции требуют одобрения всех членов ЕС, и планы могут измениться. "Чем больше Запад будет изощряться в вопросах нелегитимных ограничений и ведения экономических войн против мирового большинства, тем быстрее он приведет к краху собственную экономику. Евросоюз и США ставят себя в условия самоизоляции", - сказал Мурадов. По его словам, усилия ЕС по распространению новых незаконных санкций против российского торгового флота в лице "Совкомфлота" лишь приближают крах самой санкционной политики Запада, разрушающей основы мировой торговли. Мурадов подчеркнул, что свобода судоходства является одной из основ международной торговли, и этот вопрос весьма важен для Крыма, традиционно игравшего роль южных морских ворот России. Постпред подчеркнул, что на ПМЭФ представители стран БРИКС и государств, заинтересованных во вступлении в это объединение, резко критиковали политику Запада по разрушению международной торговли и ее основополагающих принципов. "Мы говорили о незаконном силовом навязывании так называемых вторичных санкций, о запугивании суверенных государств отлучением от доллара. Участники сошлись во мнении о необходимости консолидированного ответа на эти преступные действия и поэтапного выхода из западной валютной системы, а также о расширении торговли на основе национальных валют, ускорении создания собственной расчетной единицы и применении золотого стандарта, пока новая система будет формироваться", - сказал Мурадов.

https://ria.ru/20240318/krym-1933897302.html

https://ria.ru/20240613/sanktsii-1952513714.html

сша

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, республика крым, георгий мурадов, совкомфлот, евросоюз, брикс, экономика