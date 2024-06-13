https://ria.ru/20240613/moshennichestvo-1952579911.html

В Москве двум мужчинам дали сроки за более чем 200 эпизодов мошенничества

В Москве двум мужчинам дали сроки за более чем 200 эпизодов мошенничества - РИА Новости, 13.06.2024

В Москве двум мужчинам дали сроки за более чем 200 эпизодов мошенничества

Пресненский суд Москвы приговорил двух мужчин к 8 и 9 годам лишения свободы по обвинению в более чем 200 эпизодах мошенничества, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T14:19

2024-06-13T14:19

2024-06-13T14:51

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Пресненский суд Москвы приговорил двух мужчин к 8 и 9 годам лишения свободы по обвинению в более чем 200 эпизодах мошенничества, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд признал Зантемирова Георгия виновным в совершении 215 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ. Путем частичного сложения наказаний судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в колонии общего режима. Айрапетян Вачаган признан виновным в совершении 203 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства. В суде уточнили, что Айрапетян занимает должность руководителя департамента маркетинга и продаж ООО "Арекс+".

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происшествия, россия, москва