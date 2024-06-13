https://ria.ru/20240613/mosbirzha-1952634105.html

Индекс Мосбиржи вышел в плюс

Индекс Мосбиржи вышел в плюс - РИА Новости, 13.06.2024

Индекс Мосбиржи вышел в плюс

Российский рынок акций в четверг пытается выйти в плюс и поднимался максимально на 0,22% после сильного падения после ввода новых санкций США по отношению к... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T16:55

2024-06-13T16:55

2024-06-13T17:10

экономика

сша

московская биржа

россия

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российский рынок акций в четверг пытается выйти в плюс и поднимался максимально на 0,22% после сильного падения после ввода новых санкций США по отношению к инфраструктуре финансового рынка РФ, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 17.00 мск снижается на 0,05%, до 3169,47 пункта, долларовый индекс РТС - растет на 0,19%, до 1121,64 пункта.На старте торгов индекс Мосбиржи падал ниже 3100 пунктов, впервые с 3 июня, но затем сократил потери, после чего во второй половине торгов ненадолго выходил в "зеленую" зону.США в среду расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок. Российский рынок акций открылся падением и максимально опускался на 4,38%, до 3032,05 пункта.

https://ria.ru/20240613/sanktsii-1952605221.html

https://ria.ru/20240613/birzha-1952457022.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, московская биржа, россия