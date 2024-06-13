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Индекс Мосбиржи вышел в плюс - РИА Новости, 13.06.2024
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16:55 13.06.2024 (обновлено: 17:10 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/mosbirzha-1952634105.html
Индекс Мосбиржи вышел в плюс
Индекс Мосбиржи вышел в плюс - РИА Новости, 13.06.2024
Индекс Мосбиржи вышел в плюс
Российский рынок акций в четверг пытается выйти в плюс и поднимался максимально на 0,22% после сильного падения после ввода новых санкций США по отношению к... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T16:55
2024-06-13T17:10
экономика
сша
московская биржа
россия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российский рынок акций в четверг пытается выйти в плюс и поднимался максимально на 0,22% после сильного падения после ввода новых санкций США по отношению к инфраструктуре финансового рынка РФ, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 17.00 мск снижается на 0,05%, до 3169,47 пункта, долларовый индекс РТС - растет на 0,19%, до 1121,64 пункта.На старте торгов индекс Мосбиржи падал ниже 3100 пунктов, впервые с 3 июня, но затем сократил потери, после чего во второй половине торгов ненадолго выходил в "зеленую" зону.США в среду расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок. Российский рынок акций открылся падением и максимально опускался на 4,38%, до 3032,05 пункта.
https://ria.ru/20240613/sanktsii-1952605221.html
https://ria.ru/20240613/birzha-1952457022.html
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экономика, сша, московская биржа, россия
Экономика, США, Московская биржа, Россия
Индекс Мосбиржи вышел в плюс

Индекс Мосбиржи вышел в плюс и вырос на 0,17 процента

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российский рынок акций в четверг пытается выйти в плюс и поднимался максимально на 0,22% после сильного падения после ввода новых санкций США по отношению к инфраструктуре финансового рынка РФ, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 17.00 мск снижается на 0,05%, до 3169,47 пункта, долларовый индекс РТС - растет на 0,19%, до 1121,64 пункта.
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Экономист рассказал о последствиях санкций против Мосбиржи
Вчера, 15:34
На старте торгов индекс Мосбиржи падал ниже 3100 пунктов, впервые с 3 июня, но затем сократил потери, после чего во второй половине торгов ненадолго выходил в "зеленую" зону.
США в среду расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок. Российский рынок акций открылся падением и максимально опускался на 4,38%, до 3032,05 пункта.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
В Госдуме допустили новый формат работы Мосбиржи с долларом
Вчера, 00:48
 
ЭкономикаСШАМосковская биржаРоссия
 
 
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