https://ria.ru/20240613/mosbirzha-1952633923.html

Иностранным акционерам будет сложно выйти из Московской биржи, заявил юрист

Иностранным акционерам будет сложно выйти из Московской биржи, заявил юрист - РИА Новости, 13.06.2024

Иностранным акционерам будет сложно выйти из Московской биржи, заявил юрист

Иностранным акционерам, владеющим в совокупности около 16% уставного капитала подпавшей под санкции США Московской биржи, будет сложно выйти из ее уставного... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T16:54

2024-06-13T16:54

2024-06-13T17:03

экономика

сша

россия

московская биржа

национальный клиринговый центр (нкц)

национальный расчетный депозитарий (нрд)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Иностранным акционерам, владеющим в совокупности около 16% уставного капитала подпавшей под санкции США Московской биржи, будет сложно выйти из ее уставного капитала, прокомментировал РИА Новости юрист адвокатского бюро "Некторов, Савельев и партнеры" (NSP) Глеб Бойко. Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) определило крайний срок сворачивания операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ до 13 августа. Сейчас, по данным биржи, в ее уставном капитале - три крупных иностранных инвестора: ЕБРР с долей 5,3%, State Street Bank & Trust Company (5,3%) и The Capital Group Companies, Inc. (5,2%). Российское законодательство в данном случае не устанавливает ограничений для этих акционеров на участие в управлении компанией, отмечает юрист. Акционеры могут участвовать в общих собраниях акционеров и голосовать на них, осуществлять иные корпоративные права, добавляет он. При этом нерезиденты не смогут продать акции Московской биржи из-за российского контрсанкционного регулирования, считает Бойко. "По соответствующему указу президента РФ есть запрет для российских резидентов на совершение сделок, влекущих за собой возникновение права собственности на ценные бумаги (в данном случае акции) с участием недружественных иностранных лиц. На совершение таких сделок понадобится разрешение правительственной комиссии. Кроме того, отдельные разрешения потребуются на проведение расчетов с данными лицами. Поэтому данные лица не смогут продать свои пакеты", - резюмирует он.

https://ria.ru/20240604/birzha-1950339001.html

https://ria.ru/20240613/mosbirzha-1952490947.html

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экономика, сша, россия, московская биржа, национальный клиринговый центр (нкц), национальный расчетный депозитарий (нрд), санкции в отношении россии