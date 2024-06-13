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Мосбиржа будет использовать курс Центробанка для определения цен БПИФ - РИА Новости, 13.06.2024
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16:24 13.06.2024 (обновлено: 16:29 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/mosbirzha-1952624740.html
Мосбиржа будет использовать курс Центробанка для определения цен БПИФ
Мосбиржа будет использовать курс Центробанка для определения цен БПИФ - РИА Новости, 13.06.2024
Мосбиржа будет использовать курс Центробанка для определения цен БПИФ
Московская биржа в качестве индикатора при расчете индексов Московской биржи и расчетных цен биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ), номинированных в... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T16:24
2024-06-13T16:29
экономика
сша
россия
московская биржа
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Московская биржа в качестве индикатора при расчете индексов Московской биржи и расчетных цен биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ), номинированных в долларах США, евро и гонконгском долларе, будет использовать официальный курс Банка России, говорится в сообщении торговой площадки. "При расчете индексов Московской биржи и расчетных цен биржевых паевых инвестиционных фондов (iNAV), номинированных в долларах США, Евро или гонконгском долларе, используется индикативный курс соответствующей валюты. В соответствии с п. 6.1 методики расчета индикативных валютных курсов, в случае непроведения торгов на бирже валютной парой, используемой для определения индикативного валютного курса, в качестве индикативного курса устанавливается значение официального курса Банка России", - говорится в сообщении. При этом в соответствии с методикой используется последний опубликованный Банком России курс. Это означает, что после публикации курса Банка России на следующий день, индикативный валютный курс примет значение этого курса, но не ранее 17 часов, указывается там же. "Таким образом, с 13.06.2024 года в связи с приостановкой торгов на бирже некоторыми валютными парами индексы РТС, индексы РТС полной доходности, индексы дивидендов РТС, индексы замещающих облигаций и индекс российских облигаций, номинированных в иностранной валюте, рассчитываются с использованием последнего опубликованного курса доллара США, устанавливаемого Банком России", - резюмирует биржа. США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://ria.ru/20240613/sanktsii-1952605221.html
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экономика, сша, россия, московская биржа
Экономика, США, Россия, Московская биржа
Мосбиржа будет использовать курс Центробанка для определения цен БПИФ

Мосбиржа будет использовать курс ЦБ как индикатор для цен БПИФ в долларах и евро

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Московской биржи
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Московская биржа в качестве индикатора при расчете индексов Московской биржи и расчетных цен биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ), номинированных в долларах США, евро и гонконгском долларе, будет использовать официальный курс Банка России, говорится в сообщении торговой площадки.
"При расчете индексов Московской биржи и расчетных цен биржевых паевых инвестиционных фондов (iNAV), номинированных в долларах США, Евро или гонконгском долларе, используется индикативный курс соответствующей валюты. В соответствии с п. 6.1 методики расчета индикативных валютных курсов, в случае непроведения торгов на бирже валютной парой, используемой для определения индикативного валютного курса, в качестве индикативного курса устанавливается значение официального курса Банка России", - говорится в сообщении.
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При этом в соответствии с методикой используется последний опубликованный Банком России курс. Это означает, что после публикации курса Банка России на следующий день, индикативный валютный курс примет значение этого курса, но не ранее 17 часов, указывается там же.
"Таким образом, с 13.06.2024 года в связи с приостановкой торгов на бирже некоторыми валютными парами индексы РТС, индексы РТС полной доходности, индексы дивидендов РТС, индексы замещающих облигаций и индекс российских облигаций, номинированных в иностранной валюте, рассчитываются с использованием последнего опубликованного курса доллара США, устанавливаемого Банком России", - резюмирует биржа.
США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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