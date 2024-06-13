https://ria.ru/20240613/mosbirzha-1952495238.html
НКЦ принял меры по урегулированию последствий санкций
НКЦ принял меры по урегулированию последствий санкций - РИА Новости, 13.06.2024
НКЦ принял меры по урегулированию последствий санкций
Торги на всех рынках Московской биржи стартовали в соответствии с ранее объявленным регламентом и проводятся в штатном режиме, Национальный клиринговый центр... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T10:20
2024-06-13T10:20
2024-06-13T11:33
московская биржа
экономика
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министерство финансов сша
национальный клиринговый центр (нкц)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Торги на всех рынках Московской биржи стартовали в соответствии с ранее объявленным регламентом и проводятся в штатном режиме, Национальный клиринговый центр (НКЦ) принял меры по урегулированию последствий санкций, денежные средства участников торгов в инвалюте затронуты не были, говорится в сообщении торговой площадки."13 июня 2024 года торги на всех рынках Московской биржи стартовали в соответствии с ранее объявленным регламентом и проводятся в штатном режиме. НКЦ провел все необходимые процедуры по урегулированию последствий введенных ограничений в соответствии с правилами клиринга", - говорится в сообщении биржи."В результате реализованных мер денежные средства в иностранной валюте на клиентских расчетных кодах участников торгов затронуты не были", - указывается там же.Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и НКЦ. При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ. С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом.
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московская биржа, экономика, сша, россия, министерство финансов сша, национальный клиринговый центр (нкц)
Московская биржа, Экономика, США, Россия, Министерство финансов США, Национальный клиринговый центр (НКЦ)
НКЦ принял меры по урегулированию последствий санкций
Торги на всех рынках Мосбиржи стартовали в соответствии объявленным регламентом