https://ria.ru/20240613/mosbirzha-1952490947.html

Рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 3100 пунктов

Рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 3100 пунктов - РИА Новости, 13.06.2024

Рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 3100 пунктов

Российский рынок акций в начале сессии снижается после включения Московской биржи в американский санкционный список, следует из данных торгов. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T10:03

2024-06-13T10:03

2024-06-13T11:03

экономика

сша

московская биржа

россия

министерство финансов сша

национальный клиринговый центр (нкц)

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российский рынок акций в начале сессии снижается после включения Московской биржи в американский санкционный список, следует из данных торгов.Индекс Мосбиржи к 10:06 мск опускается на 1,73%, до 3116,13 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,5%, до 1102,71 пункта.На старте торгов индекс Мосбиржи падал ниже 3100 пунктов впервые с 3 июня, но затем откатился.США 12 июня расширили санкции против России. В черный список включили, в частности, Московскую биржу и Национальный клиринговый центр.С 13 июня торги долларом США, евро и гонконгским долларом на площадке приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. В ЦБ напомнили, что и международный валютный рынок, и валютные рынки в большинстве стран мира именно внебиржевые.Торги во всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и прочих валютах будут проходить в штатном режиме, добавили в ЦБ.

https://ria.ru/20240613/tsentrobank-1952477028.html

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сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, московская биржа, россия, министерство финансов сша, национальный клиринговый центр (нкц)