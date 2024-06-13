https://ria.ru/20240613/mosbirzha-1952490947.html
Рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 3100 пунктов
Рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 3100 пунктов - РИА Новости, 13.06.2024
Рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 3100 пунктов
Российский рынок акций в начале сессии снижается после включения Московской биржи в американский санкционный список, следует из данных торгов. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T10:03
2024-06-13T10:03
2024-06-13T11:03
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московская биржа
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российский рынок акций в начале сессии снижается после включения Московской биржи в американский санкционный список, следует из данных торгов.Индекс Мосбиржи к 10:06 мск опускается на 1,73%, до 3116,13 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,5%, до 1102,71 пункта.На старте торгов индекс Мосбиржи падал ниже 3100 пунктов впервые с 3 июня, но затем откатился.США 12 июня расширили санкции против России. В черный список включили, в частности, Московскую биржу и Национальный клиринговый центр.С 13 июня торги долларом США, евро и гонконгским долларом на площадке приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. В ЦБ напомнили, что и международный валютный рынок, и валютные рынки в большинстве стран мира именно внебиржевые.Торги во всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и прочих валютах будут проходить в штатном режиме, добавили в ЦБ.
https://ria.ru/20240613/tsentrobank-1952477028.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, московская биржа, россия, министерство финансов сша, национальный клиринговый центр (нкц)
Экономика, США, Московская биржа, Россия, Министерство финансов США, Национальный клиринговый центр (НКЦ)
Рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 3100 пунктов
Рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 3100 пунктов впервые с 3 июня