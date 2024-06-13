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Рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 3100 пунктов - РИА Новости, 13.06.2024
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10:03 13.06.2024 (обновлено: 11:03 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/mosbirzha-1952490947.html
Рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 3100 пунктов
Рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 3100 пунктов - РИА Новости, 13.06.2024
Рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 3100 пунктов
Российский рынок акций в начале сессии снижается после включения Московской биржи в американский санкционный список, следует из данных торгов. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T10:03
2024-06-13T11:03
экономика
сша
московская биржа
россия
министерство финансов сша
национальный клиринговый центр (нкц)
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российский рынок акций в начале сессии снижается после включения Московской биржи в американский санкционный список, следует из данных торгов.Индекс Мосбиржи к 10:06 мск опускается на 1,73%, до 3116,13 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,5%, до 1102,71 пункта.На старте торгов индекс Мосбиржи падал ниже 3100 пунктов впервые с 3 июня, но затем откатился.США 12 июня расширили санкции против России. В черный список включили, в частности, Московскую биржу и Национальный клиринговый центр.С 13 июня торги долларом США, евро и гонконгским долларом на площадке приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. В ЦБ напомнили, что и международный валютный рынок, и валютные рынки в большинстве стран мира именно внебиржевые.Торги во всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и прочих валютах будут проходить в штатном режиме, добавили в ЦБ.
https://ria.ru/20240613/tsentrobank-1952477028.html
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экономика, сша, московская биржа, россия, министерство финансов сша, национальный клиринговый центр (нкц)
Экономика, США, Московская биржа, Россия, Министерство финансов США, Национальный клиринговый центр (НКЦ)
Рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 3100 пунктов

Рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 3100 пунктов впервые с 3 июня

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Московская биржа. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российский рынок акций в начале сессии снижается после включения Московской биржи в американский санкционный список, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 10:06 мск опускается на 1,73%, до 3116,13 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,5%, до 1102,71 пункта.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Центробанк объяснил приостановку торгов евро
Вчера, 08:37
На старте торгов индекс Мосбиржи падал ниже 3100 пунктов впервые с 3 июня, но затем откатился.
США 12 июня расширили санкции против России. В черный список включили, в частности, Московскую биржу и Национальный клиринговый центр.
С 13 июня торги долларом США, евро и гонконгским долларом на площадке приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. В ЦБ напомнили, что и международный валютный рынок, и валютные рынки в большинстве стран мира именно внебиржевые.
Торги во всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и прочих валютах будут проходить в штатном режиме, добавили в ЦБ.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
В Госдуме допустили новый формат работы Мосбиржи с долларом
Вчера, 00:48
 
ЭкономикаСШАМосковская биржаРоссияМинистерство финансов СШАНациональный клиринговый центр (НКЦ)
 
 
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