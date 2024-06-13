https://ria.ru/20240613/molodozheny-1952577679.html
В Москве в День России поженились более 160 пар
В Москве в День России поженились более 160 пар - РИА Новости, 13.06.2024
В Москве в День России поженились более 160 пар
Более 160 пар поженились в Москве в День России, это в три раза больше, чем в 2023 году, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T14:13
2024-06-13T14:13
2024-06-13T14:36
общество
россия
москва
анастасия ракова
праздник
день россии
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Более 160 пар поженились в Москве в День России, это в три раза больше, чем в 2023 году, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Праздничные даты пользуются среди московских молодоженов особой популярностью. Поэтому уже пять лет подряд в День России мы открываем дворцы бракосочетания и выездные площадки для проведения церемоний, несмотря на выходной день. В этом году в Москве в праздник было создано 165 новых семей. Свадебные торжества проходили в трех дворцах бракосочетания и на пяти выездных площадках", - рассказала Ракова.Она отметила, что в этом году спрос на свадебную церемонию в праздничную дату вырос в три раза. В 2023 году в День России заключили брак чуть более 50 пар московских молодоженов.
https://ria.ru/20240607/rakova-1951248994.html
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РИА Новости
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общество, россия, москва, анастасия ракова , праздник, день россии
Общество, Россия, Москва, Анастасия Ракова , Праздник, День России
В Москве в День России поженились более 160 пар
Заммэра Ракова сообщила, что в День России в Москве заключили брак более 160 пар