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В Москве в День России поженились более 160 пар - РИА Новости, 13.06.2024
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14:13 13.06.2024 (обновлено: 14:36 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/molodozheny-1952577679.html
В Москве в День России поженились более 160 пар
В Москве в День России поженились более 160 пар - РИА Новости, 13.06.2024
В Москве в День России поженились более 160 пар
Более 160 пар поженились в Москве в День России, это в три раза больше, чем в 2023 году, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T14:13
2024-06-13T14:36
общество
россия
москва
анастасия ракова
праздник
день россии
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Более 160 пар поженились в Москве в День России, это в три раза больше, чем в 2023 году, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. &quot;Праздничные даты пользуются среди московских молодоженов особой популярностью. Поэтому уже пять лет подряд в День России мы открываем дворцы бракосочетания и выездные площадки для проведения церемоний, несмотря на выходной день. В этом году в Москве в праздник было создано 165 новых семей. Свадебные торжества проходили в трех дворцах бракосочетания и на пяти выездных площадках&quot;, - рассказала Ракова.Она отметила, что в этом году спрос на свадебную церемонию в праздничную дату вырос в три раза. В 2023 году в День России заключили брак чуть более 50 пар московских молодоженов.
https://ria.ru/20240607/rakova-1951248994.html
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общество, россия, москва, анастасия ракова , праздник, день россии
Общество, Россия, Москва, Анастасия Ракова , Праздник, День России
В Москве в День России поженились более 160 пар

Заммэра Ракова сообщила, что в День России в Москве заключили брак более 160 пар

© iStock.com / Елена НовиковаМолодожены
Молодожены - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© iStock.com / Елена Новикова
Молодожены. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Более 160 пар поженились в Москве в День России, это в три раза больше, чем в 2023 году, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«

"Праздничные даты пользуются среди московских молодоженов особой популярностью. Поэтому уже пять лет подряд в День России мы открываем дворцы бракосочетания и выездные площадки для проведения церемоний, несмотря на выходной день. В этом году в Москве в праздник было создано 165 новых семей. Свадебные торжества проходили в трех дворцах бракосочетания и на пяти выездных площадках", - рассказала Ракова.

Она отметила, что в этом году спрос на свадебную церемонию в праздничную дату вырос в три раза. В 2023 году в День России заключили брак чуть более 50 пар московских молодоженов.
Церемония регистрации брака в ЗАГС - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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ОбществоРоссияМоскваАнастасия РаковаПраздникДень России
 
 
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