https://ria.ru/20240613/molodozheny-1952577679.html

В Москве в День России поженились более 160 пар

В Москве в День России поженились более 160 пар - РИА Новости, 13.06.2024

В Москве в День России поженились более 160 пар

Более 160 пар поженились в Москве в День России, это в три раза больше, чем в 2023 году, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T14:13

2024-06-13T14:13

2024-06-13T14:36

общество

россия

москва

анастасия ракова

праздник

день россии

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Более 160 пар поженились в Москве в День России, это в три раза больше, чем в 2023 году, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Праздничные даты пользуются среди московских молодоженов особой популярностью. Поэтому уже пять лет подряд в День России мы открываем дворцы бракосочетания и выездные площадки для проведения церемоний, несмотря на выходной день. В этом году в Москве в праздник было создано 165 новых семей. Свадебные торжества проходили в трех дворцах бракосочетания и на пяти выездных площадках", - рассказала Ракова.Она отметила, что в этом году спрос на свадебную церемонию в праздничную дату вырос в три раза. В 2023 году в День России заключили брак чуть более 50 пар московских молодоженов.

https://ria.ru/20240607/rakova-1951248994.html

россия

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, москва, анастасия ракова , праздник, день россии