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Глава "Победы" обвинил власти Молдавии в героизации пособников Гитлера - РИА Новости, 13.06.2024
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19:15 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/moldaviya-1952696511.html
Глава "Победы" обвинил власти Молдавии в героизации пособников Гитлера
Глава "Победы" обвинил власти Молдавии в героизации пособников Гитлера - РИА Новости, 13.06.2024
Глава "Победы" обвинил власти Молдавии в героизации пособников Гитлера
Молдавские власти продолжают героизировать пособников Гитлера, чествуя румынских военных, погибших в годы Второй Мировой войны, заявил в четверг глава... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T19:15
2024-06-13T19:15
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КИШИНЕВ, 13 июн – РИА Новости. Молдавские власти продолжают героизировать пособников Гитлера, чествуя румынских военных, погибших в годы Второй Мировой войны, заявил в четверг глава молдавского координационного комитета "Победа" и поискового движения республики Алексей Петрович в своем Telegram-канале. "В год 80-летия освобождения Молдавии от румыно-немецкой фашистской оккупации молдавские власти продолжают героизировать пособников Гитлера. В городе Фалешты прошла церемония чествования "румынских героев", погибших в годы Второй Мировой войны. Всё традиционно, чинно, с воинскими почестями", - сообщил Петрович. Он напомнил о многочисленных жертвах в годы Великой Отечественной войны, в частности, об уничтожении румынскими пособниками Гитлера свыше 20 тысяч мирных граждан в Дубоссарах, расстреле ими свыше 6 тысяч человек в Косауцах. "Палачей хорошо помнят в Бричанах, Липканах, Единцах, Оргееве - по всей стране, которую они залили кровью своих невинных жертв", - подчеркнул Петрович. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20240419/moldaviya-1941037726.html
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в мире, молдавия, румыния, венгрия
В мире, Молдавия, Румыния, Венгрия
Глава "Победы" обвинил власти Молдавии в героизации пособников Гитлера

Глава "Победы" Петрович: Молдавия продолжает героизировать пособников Гитлера

© Фото : соцсетиЦеремония чествования "румынских героев" в городе Фалешты
Церемония чествования румынских героев в городе Фалешты - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : соцсети
Церемония чествования "румынских героев" в городе Фалешты
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КИШИНЕВ, 13 июн – РИА Новости. Молдавские власти продолжают героизировать пособников Гитлера, чествуя румынских военных, погибших в годы Второй Мировой войны, заявил в четверг глава молдавского координационного комитета "Победа" и поискового движения республики Алексей Петрович в своем Telegram-канале.
"В год 80-летия освобождения Молдавии от румыно-немецкой фашистской оккупации молдавские власти продолжают героизировать пособников Гитлера. В городе Фалешты прошла церемония чествования "румынских героев", погибших в годы Второй Мировой войны. Всё традиционно, чинно, с воинскими почестями", - сообщил Петрович.
© Фото : соцсетиЦеремония чествования "румынских героев" в городе Фалешты
Церемония чествования румынских героев, погибших в годы Второй Мировой войны в городе Фалешты - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : соцсети
Церемония чествования "румынских героев" в городе Фалешты
Он напомнил о многочисленных жертвах в годы Великой Отечественной войны, в частности, об уничтожении румынскими пособниками Гитлера свыше 20 тысяч мирных граждан в Дубоссарах, расстреле ими свыше 6 тысяч человек в Косауцах. "Палачей хорошо помнят в Бричанах, Липканах, Единцах, Оргееве - по всей стране, которую они залили кровью своих невинных жертв", - подчеркнул Петрович.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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