Глава "Победы" обвинил власти Молдавии в героизации пособников Гитлера
Глава "Победы" Петрович: Молдавия продолжает героизировать пособников Гитлера
© Фото : соцсетиЦеремония чествования "румынских героев" в городе Фалешты
© Фото : соцсети
Церемония чествования "румынских героев" в городе Фалешты
КИШИНЕВ, 13 июн – РИА Новости. Молдавские власти продолжают героизировать пособников Гитлера, чествуя румынских военных, погибших в годы Второй Мировой войны, заявил в четверг глава молдавского координационного комитета "Победа" и поискового движения республики Алексей Петрович в своем Telegram-канале.
"В год 80-летия освобождения Молдавии от румыно-немецкой фашистской оккупации молдавские власти продолжают героизировать пособников Гитлера. В городе Фалешты прошла церемония чествования "румынских героев", погибших в годы Второй Мировой войны. Всё традиционно, чинно, с воинскими почестями", - сообщил Петрович.
© Фото : соцсетиЦеремония чествования "румынских героев" в городе Фалешты
© Фото : соцсети
Церемония чествования "румынских героев" в городе Фалешты
Он напомнил о многочисленных жертвах в годы Великой Отечественной войны, в частности, об уничтожении румынскими пособниками Гитлера свыше 20 тысяч мирных граждан в Дубоссарах, расстреле ими свыше 6 тысяч человек в Косауцах. "Палачей хорошо помнят в Бричанах, Липканах, Единцах, Оргееве - по всей стране, которую они залили кровью своих невинных жертв", - подчеркнул Петрович.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.