https://ria.ru/20240613/moldaviya-1952633421.html

Молдавская оппозиция призвала спикера парламента уйти в отставку

Молдавская оппозиция призвала спикера парламента уйти в отставку - РИА Новости, 13.06.2024

Молдавская оппозиция призвала спикера парламента уйти в отставку

Молдавский оппозиционный блок коммунистов и социалистов (БКС) призвал спикера парламента и лидера правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС) Игоря Гросу... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T16:53

2024-06-13T16:53

2024-06-13T16:57

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игорь гросу

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КИШИНЕВ, 13 июн – РИА Новости. Молдавский оппозиционный блок коммунистов и социалистов (БКС) призвал спикера парламента и лидера правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС) Игоря Гросу добровольно уйти в отставку, заявил в четверг депутат БКС Константин Старыш. Ранее в четверг Гросу отказался давать слово членам оппозиционного блока "Победа", отключая им микрофоны. Те в свою очередь заблокировали трибуну парламента, выразив протест против игнорирования их инициатив правящей партией. Спикер парламента предложил запретить оппозиционерам участвовать в пяти пленарных заседаниях. За это проголосовало 57 депутатов правящей партии. "То, что сегодня заседание парламента заблокировано, то, что сегодня он оказался нефункционален, несет личную ответственность господин Гросу. Он вышел далеко за рамки закона, по которому должен работать и в котором его функции прописаны очень четко. Мы считаем, что Гросу больше не соответствует занимаемой должности. По большому счету, по уму, по-хорошему, он должен сам это признать и подать в отставку", — сказал Старыш на брифинге. Депутаты от партии "Действие и солидарность" планировали в четверг обсудить вопрос о снятии парламентского иммунитета с представителей блока "Победа". Ожидалось, что дискуссия по этому вопросу будет напряженной. Решение о снятии иммунитета вызвано возбуждением уголовного дела в отношении лидеров политсилы. Власти обвиняют их в незаконном финансировании партии и "вмешательстве в осуществление правосудия" во время судебного заседания по делу лидера запрещенной в стране партии "Шор" Илана Шора в апреле 2023 года, в ходе которого депутат Марина Таубер участвовала в митинге в поддержку политика. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, игорь гросу