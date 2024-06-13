https://ria.ru/20240613/moldaviya-1952629865.html
ЕС выделил девять миллионов евро на модернизацию ПВО Молдавии
ЕС выделил девять миллионов евро на модернизацию ПВО Молдавии - РИА Новости, 13.06.2024
ЕС выделил девять миллионов евро на модернизацию ПВО Молдавии
Евросоюз выделил девять миллионов евро на модернизацию противовоздушной обороны Молдавии, говорится в пресс-релизе Совета ЕС, опубликованном в четверг. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T16:41
2024-06-13T16:41
2024-06-13T16:41
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БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Евросоюз выделил девять миллионов евро на модернизацию противовоздушной обороны Молдавии, говорится в пресс-релизе Совета ЕС, опубликованном в четверг. "Утвержденная мера помощи в размере 9 млн евро предназначена для финансирования систем ПВО ближнего радиуса действия вооруженных сил Молдавии", - говорится в документе. В апреле ЕС сообщал о выделении 41 миллиона евро на помощь в модернизации вооружения молдавской армии, в том числе транспорта, логистики, радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20231114/ukraina-1909374234.html
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в мире, молдавия, евросоюз
В мире, Молдавия, Евросоюз
ЕС выделил девять миллионов евро на модернизацию ПВО Молдавии
Совет ЕС выделил Молдавии €9 млн на модернизацию систем ПВО ближнего действия
БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Евросоюз выделил девять миллионов евро на модернизацию противовоздушной обороны Молдавии, говорится в пресс-релизе Совета ЕС, опубликованном в четверг.
"Утвержденная мера помощи в размере 9 млн евро предназначена для финансирования систем ПВО ближнего радиуса действия вооруженных сил Молдавии", - говорится в документе.
В апреле ЕС сообщал о выделении 41 миллиона евро на помощь в модернизации вооружения молдавской армии, в том числе транспорта, логистики, радиоэлектронной борьбы.