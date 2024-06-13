https://ria.ru/20240613/moldaviya-1952629865.html

ЕС выделил девять миллионов евро на модернизацию ПВО Молдавии

ЕС выделил девять миллионов евро на модернизацию ПВО Молдавии - РИА Новости, 13.06.2024

ЕС выделил девять миллионов евро на модернизацию ПВО Молдавии

Евросоюз выделил девять миллионов евро на модернизацию противовоздушной обороны Молдавии, говорится в пресс-релизе Совета ЕС, опубликованном в четверг. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T16:41

2024-06-13T16:41

2024-06-13T16:41

в мире

молдавия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Евросоюз выделил девять миллионов евро на модернизацию противовоздушной обороны Молдавии, говорится в пресс-релизе Совета ЕС, опубликованном в четверг. "Утвержденная мера помощи в размере 9 млн евро предназначена для финансирования систем ПВО ближнего радиуса действия вооруженных сил Молдавии", - говорится в документе. В апреле ЕС сообщал о выделении 41 миллиона евро на помощь в модернизации вооружения молдавской армии, в том числе транспорта, логистики, радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20231114/ukraina-1909374234.html

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в мире, молдавия, евросоюз