https://ria.ru/20240613/moldaviya-1952571621.html

В парламенте Молдавии не дали слово членам блока "Победа"

В парламенте Молдавии не дали слово членам блока "Победа" - РИА Новости, 13.06.2024

В парламенте Молдавии не дали слово членам блока "Победа"

Председатель правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС), спикер парламента Игорь Гросу в ходе сегодняшнего заседания законодательного собрания... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T13:54

2024-06-13T13:54

2024-06-13T13:54

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КИШИНЕВ, 13 июн - РИА Новости. Председатель правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС), спикер парламента Игорь Гросу в ходе сегодняшнего заседания законодательного собрания отказался давать слово членам оппозиционного блока "Победа". В частности, на заседании парламента в четверг Гросу неоднократно отключал микрофон депутату блока "Победа" Денису Уланову, когда тот выступал с репликой в адрес депутатов от ПДС. "Господин спикер, вы не оставляете мне выбора, кроме как подойти к вашему микрофону и высказаться", - заявил Уланов в ответ на действия Гросу. В свою очередь спикер нервно отреагировал на реплику депутата. "Я вас предупреждаю, за угрозу я делаю вам публичное предупреждение", - сказал Гросу. В ходе заседания парламента спикер также отказался предоставить слово еще одному депутату от блока "Победа" Василию Боле. "Я не могу предоставить слово, пока вы не извинитесь за своё поведение. Пока мы изучаем повестку, вы подумайте, сформулируйте извинение", - сказал Гросу. Депутаты от партии "Действие и солидарность" планируют в четверг обсудить вопрос о снятии парламентского иммунитета с представителей блока "Победа". Ожидается, что дискуссия по этому вопросу будет напряженной. Решение о снятии иммунитета вызвано возбуждением уголовного дела в отношении лидеров политсилы. Власти обвиняют их в незаконном финансировании партии и "вмешательстве в осуществление правосудия" во время судебного заседания по делу лидера запрещенной в стране партии "Шор" Илана Шора в апреле 2023 года, в ходе которого депутат Марина Таубер участвовала в митинге в поддержку политика. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240314/tauber-1933069938.html

https://ria.ru/20240525/moldavia-1948361160.html

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в мире, молдавия, игорь гросу, василий боля, илан шор, возрождение