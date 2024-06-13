Рейтинг@Mail.ru
В парламенте Молдавии не дали слово членам блока "Победа" - РИА Новости, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/moldaviya-1952571621.html
В парламенте Молдавии не дали слово членам блока "Победа"
В парламенте Молдавии не дали слово членам блока "Победа" - РИА Новости, 13.06.2024
В парламенте Молдавии не дали слово членам блока "Победа"
Председатель правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС), спикер парламента Игорь Гросу в ходе сегодняшнего заседания законодательного собрания... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T13:54
2024-06-13T13:54
в мире
молдавия
игорь гросу
василий боля
илан шор
возрождение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_ead57200d0eea63095a47f5884d88955.jpg
КИШИНЕВ, 13 июн - РИА Новости. Председатель правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС), спикер парламента Игорь Гросу в ходе сегодняшнего заседания законодательного собрания отказался давать слово членам оппозиционного блока "Победа". В частности, на заседании парламента в четверг Гросу неоднократно отключал микрофон депутату блока "Победа" Денису Уланову, когда тот выступал с репликой в адрес депутатов от ПДС. "Господин спикер, вы не оставляете мне выбора, кроме как подойти к вашему микрофону и высказаться", - заявил Уланов в ответ на действия Гросу. В свою очередь спикер нервно отреагировал на реплику депутата. "Я вас предупреждаю, за угрозу я делаю вам публичное предупреждение", - сказал Гросу. В ходе заседания парламента спикер также отказался предоставить слово еще одному депутату от блока "Победа" Василию Боле. "Я не могу предоставить слово, пока вы не извинитесь за своё поведение. Пока мы изучаем повестку, вы подумайте, сформулируйте извинение", - сказал Гросу. Депутаты от партии "Действие и солидарность" планируют в четверг обсудить вопрос о снятии парламентского иммунитета с представителей блока "Победа". Ожидается, что дискуссия по этому вопросу будет напряженной. Решение о снятии иммунитета вызвано возбуждением уголовного дела в отношении лидеров политсилы. Власти обвиняют их в незаконном финансировании партии и "вмешательстве в осуществление правосудия" во время судебного заседания по делу лидера запрещенной в стране партии "Шор" Илана Шора в апреле 2023 года, в ходе которого депутат Марина Таубер участвовала в митинге в поддержку политика. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240314/tauber-1933069938.html
https://ria.ru/20240525/moldavia-1948361160.html
https://ria.ru/20240405/moldaviya-1938112554.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_1a02962516f68254badcb5405ca17a7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, игорь гросу, василий боля, илан шор, возрождение
В мире, Молдавия, Игорь Гросу, Василий Боля, Илан Шор, Возрождение
В парламенте Молдавии не дали слово членам блока "Победа"

Спикер парламента Молдавии Гросу отказался давать слово членам блока "Победа"

© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 13 июн - РИА Новости. Председатель правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС), спикер парламента Игорь Гросу в ходе сегодняшнего заседания законодательного собрания отказался давать слово членам оппозиционного блока "Победа".
В частности, на заседании парламента в четверг Гросу неоднократно отключал микрофон депутату блока "Победа" Денису Уланову, когда тот выступал с репликой в адрес депутатов от ПДС.
Вице-председатель партии Шор Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Молдавский парламент лишил Таубер депутатского иммунитета
14 марта, 22:36
"Господин спикер, вы не оставляете мне выбора, кроме как подойти к вашему микрофону и высказаться", - заявил Уланов в ответ на действия Гросу.
В свою очередь спикер нервно отреагировал на реплику депутата. "Я вас предупреждаю, за угрозу я делаю вам публичное предупреждение", - сказал Гросу.
В ходе заседания парламента спикер также отказался предоставить слово еще одному депутату от блока "Победа" Василию Боле. "Я не могу предоставить слово, пока вы не извинитесь за своё поведение. Пока мы изучаем повестку, вы подумайте, сформулируйте извинение", - сказал Гросу.
Депутаты от партии "Действие и солидарность" планируют в четверг обсудить вопрос о снятии парламентского иммунитета с представителей блока "Победа". Ожидается, что дискуссия по этому вопросу будет напряженной.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Оппозиция Молдавии опротестует решения, принятые без главы Гагаузии
25 мая, 20:07
Решение о снятии иммунитета вызвано возбуждением уголовного дела в отношении лидеров политсилы. Власти обвиняют их в незаконном финансировании партии и "вмешательстве в осуществление правосудия" во время судебного заседания по делу лидера запрещенной в стране партии "Шор" Илана Шора в апреле 2023 года, в ходе которого депутат Марина Таубер участвовала в митинге в поддержку политика.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Эксперт рассказал о профашистских организациях в Молдавии
5 апреля, 17:53
 
В миреМолдавияИгорь ГросуВасилий БоляИлан ШорВозрождение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала