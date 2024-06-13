https://ria.ru/20240613/mnogodetnye-1952620113.html

Власти Якутии к 2030 году снизят в разы уровень бедности многодетных семей

Власти Якутии к 2030 году снизят в разы уровень бедности многодетных семей - РИА Новости, 13.06.2024

Власти Якутии к 2030 году снизят в разы уровень бедности многодетных семей

Власти Якутии к 2030 году намерены в 3 раза снизить уровень бедности среди многодетных семей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T16:12

2024-06-13T16:12

2024-06-13T16:12

республика саха (якутия)

жилье

дальний восток

айсен николаев

владимир путин

республика саха (якутия)

многодетные семьи

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ЯКУТСК, 13 июн — РИА Новости. Власти Якутии к 2030 году намерены в 3 раза снизить уровень бедности среди многодетных семей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Глава региона Айсен Николаев в ходе отчета о деятельности исполнительных органов государственной власти в 2023 году заявил о том, что с 2018 года объем финансирования на поддержку материнства и детства в республике увеличен более чем в 8 раз и составил порядка 29,5 миллиардов рублей. "В Якутии живет 34 тысячи многодетных семей, в которых растут более 118 тысяч детей. Поставлена задача улучшения качества их жизни, снижения уровня бедности среди многодетных в 3 раза к 2030 году", - сказал он. По его словам, президент страны Владимир Путин определяет наивысшей ценностью качество жизни россиян через решение задач в демографии, укреплении человеческого капитала. "Наша политика направлена не только на повышение материального благосостояния, но и на укрепление института семьи, семейных ценностей и традиций. Я благодарю депутатов Госсобрания за работу, которую вы лично проводите в своих округах, а также в рамках партийных и общественных проектов", - отметил Николаев. Он подчеркнул, что в 2023 году, благодаря целенаправленной политике, впервые в постсоветское время, на свет появился миллионный житель Якутии. Ожидаемая продолжительность жизни составила по итогам года 73,55 лет, опередив среднероссийский уровень и превысив уровень Дальнего Востока более чем на три с половиной года. "С начала года в Якутии родилось 4718 малышей, из них 55 пар двойняшек и одна тройня. Демографическому росту способствуют меры поддержки семей. В Год семьи и Год детства в Якутии республиканский материнский капитал "Семья" увеличен вдвое и составил 300 тысяч рублей... в силу принятый Ил Тумэном закон о предоставлении выплаты многодетным семьям в размере 200 тысяч рублей взамен земельного участка... В апреле указом главы республики установлены новые меры поддержки многодетных семей. С 1 сентября дети будут получать бесплатное питание в школах, пользоваться бесплатным проездом в городских и пригородных автобусах. Также многодетным семьям предоставлено право на 30-процентную льготу по оплате жилья и коммунальных услуг", - прокомментировали в пресс-службе.

https://ria.ru/20240314/yakutiya-1933048604.html

https://ria.ru/20231120/vyplaty-1910530461.html

дальний восток

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Алёна Пава

жилье, дальний восток, айсен николаев, владимир путин, республика саха (якутия), многодетные семьи