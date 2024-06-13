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Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 450 человек - РИА Новости, 13.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:59 13.06.2024 (обновлено: 16:26 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/minoborony-1952573328.html
Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 450 человек
Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 450 человек - РИА Новости, 13.06.2024
Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 450 человек
Российские военнослужащие группировки войск "Восток" нанесли поражение двум украинским бригадам в районах Красного Лимана, Торского и Кировска в ДНР, потери... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T13:59
2024-06-13T16:26
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
красный лиман
кировск
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" нанесли поражение двум украинским бригадам в районах Красного Лимана, Торского и Кировска в ДНР, потери противника составили до 450 солдат, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 115-й механизированной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Красный Лиман, Торское и Кировск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, два пикапа, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 155 мм гаубицу М777 производства США, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", станцию радиоэлектронной борьбы "Нота", - добавили в МО РФ.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.
https://ria.ru/20240613/energiya-1952512731.html
https://ria.ru/20240610/spetsoperatsiya-1952058697.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, красный лиман, кировск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Красный Лиман, Кировск
Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 450 человек

Минобороны: группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета НСВ "Утес" по воздушной цели в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета НСВ Утес по воздушной цели в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета НСВ "Утес" по воздушной цели в зоне СВО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" нанесли поражение двум украинским бригадам в районах Красного Лимана, Торского и Кировска в ДНР, потери противника составили до 450 солдат, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 115-й механизированной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Красный Лиман, Торское и Кировск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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"ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, два пикапа, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 155 мм гаубицу М777 производства США, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", станцию радиоэлектронной борьбы "Нота", - добавили в МО РФ.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьКрасный ЛиманКировск
 
 
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