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Спецназ группировки "Центр" уничтожил дронами более ста единиц техники - РИА Новости, 13.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:06 13.06.2024 (обновлено: 05:21 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/minoborony-1952466125.html
Спецназ группировки "Центр" уничтожил дронами более ста единиц техники
Спецназ группировки "Центр" уничтожил дронами более ста единиц техники - РИА Новости, 13.06.2024
Спецназ группировки "Центр" уничтожил дронами более ста единиц техники
Более 100 единиц техники ВСУ уничтожили расчеты FPV-дронов спецназа группировки войск "Центр" с начала спецоперации, сообщили журналисты в министерстве обороны... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T05:06
2024-06-13T05:21
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Более 100 единиц техники ВСУ уничтожили расчеты FPV-дронов спецназа группировки войск "Центр" с начала спецоперации, сообщили журналисты в министерстве обороны РФ. "Более 100 единиц техники ВСУ, включая иностранные танки M1 Abrams и Leopard, уничтожили расчеты FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск "Центр" в ходе выполнения боевых задач на авдеевском направлении с начала проведения СВО", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что операторы БПЛА принимают активное участие не только в уничтожении боевой техники, но и в штурме огневых позиций, блиндажей националистов. Они непрерывно ведут разведку с воздуха за полем боя, выдают координаты для нанесения ударов артиллерии, авиации, корректируют работу штурмовых групп на переднем крае.
https://ria.ru/20240504/tank-1943854177.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Спецназ группировки "Центр" уничтожил дронами более ста единиц техники

Спецназ группировки "Центр" за СВО поразил дронами более ста единиц техники ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Оператор FPV-дрона. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Более 100 единиц техники ВСУ уничтожили расчеты FPV-дронов спецназа группировки войск "Центр" с начала спецоперации, сообщили журналисты в министерстве обороны РФ.
"Более 100 единиц техники ВСУ, включая иностранные танки M1 Abrams и Leopard, уничтожили расчеты FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск "Центр" в ходе выполнения боевых задач на авдеевском направлении с начала проведения СВО", - сообщили в МО РФ.
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В ведомстве отметили, что операторы БПЛА принимают активное участие не только в уничтожении боевой техники, но и в штурме огневых позиций, блиндажей националистов. Они непрерывно ведут разведку с воздуха за полем боя, выдают координаты для нанесения ударов артиллерии, авиации, корректируют работу штурмовых групп на переднем крае.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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