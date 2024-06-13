https://ria.ru/20240613/minoborony-1952466125.html

Спецназ группировки "Центр" уничтожил дронами более ста единиц техники

Спецназ группировки "Центр" уничтожил дронами более ста единиц техники - РИА Новости, 13.06.2024

Спецназ группировки "Центр" уничтожил дронами более ста единиц техники

Более 100 единиц техники ВСУ уничтожили расчеты FPV-дронов спецназа группировки войск "Центр" с начала спецоперации, сообщили журналисты в министерстве обороны... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T05:06

2024-06-13T05:06

2024-06-13T05:21

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Более 100 единиц техники ВСУ уничтожили расчеты FPV-дронов спецназа группировки войск "Центр" с начала спецоперации, сообщили журналисты в министерстве обороны РФ. "Более 100 единиц техники ВСУ, включая иностранные танки M1 Abrams и Leopard, уничтожили расчеты FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск "Центр" в ходе выполнения боевых задач на авдеевском направлении с начала проведения СВО", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что операторы БПЛА принимают активное участие не только в уничтожении боевой техники, но и в штурме огневых позиций, блиндажей националистов. Они непрерывно ведут разведку с воздуха за полем боя, выдают координаты для нанесения ударов артиллерии, авиации, корректируют работу штурмовых групп на переднем крае.

https://ria.ru/20240504/tank-1943854177.html

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россия, вооруженные силы украины