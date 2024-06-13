Рейтинг@Mail.ru
МСП получили 3,5 млрд рублей микрозаймов через Цифровую платформу МСП.РФ - РИА Новости, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/mikrozaymy-1952265230.html
МСП получили 3,5 млрд рублей микрозаймов через Цифровую платформу МСП.РФ
МСП получили 3,5 млрд рублей микрозаймов через Цифровую платформу МСП.РФ - РИА Новости, 13.06.2024
МСП получили 3,5 млрд рублей микрозаймов через Цифровую платформу МСП.РФ
Почти 3,5 миллиарда рублей получил с начала 2024 года малый и средний бизнес через бесплатный сервис "Подбор и получение микрофинансирования" на Цифровой... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T10:00
2024-06-13T10:00
корпорация мсп
александр исаевич
россия
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544284_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_15a2c77a466c3b0b49cd998fae182b9f.jpg
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Почти 3,5 миллиарда рублей получил с начала 2024 года малый и средний бизнес через бесплатный сервис "Подбор и получение микрофинансирования" на Цифровой платформе МСП.РФ, сообщает Корпорация МСП."С октября 2023 года малый и средний бизнес может подать заявку на получение микрофинансирования через специальный сервис на МСП.РФ. За текущий год общая сумма полученных через нашу цифровую платформу микрозаймов достигла почти 3,5 миллиарда рублей. С минимальными затратами ресурсов, в онлайн-режиме, без хождения по кабинетам наши предприниматели получили 1,4 тысячи микрозаймов, которые они направили на развитие своего бизнеса", — приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.По данным КМСП, средний размер микрозайма составил 2,3 миллиона рублей, средний срок предоставления — 2,5 года.В Корпорации добавили, что государственные микрофинансовые организации Астраханской, Воронежской, Калининградской, Московской, Саратовской областей, Хабаровского края, Удмуртской и Чувашской Республик могут снизить процентную ставку при получении заявки через Цифровую платформу МСП.РФ.Цифровая платформа МСП.РФ разработана и запущена Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ. Она помогает повышать доступность услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который
https://ria.ru/20240605/kredity-1950768093.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544284_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_d055da3e689fd2e891876b9f2b3c4911.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
корпорация мсп, александр исаевич, россия, технологии
Корпорация МСП, Александр Исаевич, Россия, Технологии

МСП получили 3,5 млрд рублей микрозаймов через Цифровую платформу МСП.РФ

© Фото : Корпорация МСП МСП банк
 МСП банк - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : Корпорация МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Почти 3,5 миллиарда рублей получил с начала 2024 года малый и средний бизнес через бесплатный сервис "Подбор и получение микрофинансирования" на Цифровой платформе МСП.РФ, сообщает Корпорация МСП.
"С октября 2023 года малый и средний бизнес может подать заявку на получение микрофинансирования через специальный сервис на МСП.РФ. За текущий год общая сумма полученных через нашу цифровую платформу микрозаймов достигла почти 3,5 миллиарда рублей. С минимальными затратами ресурсов, в онлайн-режиме, без хождения по кабинетам наши предприниматели получили 1,4 тысячи микрозаймов, которые они направили на развитие своего бизнеса", — приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.
По данным КМСП, средний размер микрозайма составил 2,3 миллиона рублей, средний срок предоставления — 2,5 года.
В Корпорации добавили, что государственные микрофинансовые организации Астраханской, Воронежской, Калининградской, Московской, Саратовской областей, Хабаровского края, Удмуртской и Чувашской Республик могут снизить процентную ставку при получении заявки через Цифровую платформу МСП.РФ.
Цифровая платформа МСП.РФ разработана и запущена Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ. Она помогает повышать доступность услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который
Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума у Московского вокзала на площади Восстания в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Кредитный портфель МСП в первом квартале превысил 13 триллионов рублей
5 июня, 18:13
 
Корпорация МСПАлександр ИсаевичРоссияТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала