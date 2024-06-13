МСП получили 3,5 млрд рублей микрозаймов через Цифровую платформу МСП.РФ
© Фото : Корпорация МСП МСП банк
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Почти 3,5 миллиарда рублей получил с начала 2024 года малый и средний бизнес через бесплатный сервис "Подбор и получение микрофинансирования" на Цифровой платформе МСП.РФ, сообщает Корпорация МСП.
"С октября 2023 года малый и средний бизнес может подать заявку на получение микрофинансирования через специальный сервис на МСП.РФ. За текущий год общая сумма полученных через нашу цифровую платформу микрозаймов достигла почти 3,5 миллиарда рублей. С минимальными затратами ресурсов, в онлайн-режиме, без хождения по кабинетам наши предприниматели получили 1,4 тысячи микрозаймов, которые они направили на развитие своего бизнеса", — приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.
По данным КМСП, средний размер микрозайма составил 2,3 миллиона рублей, средний срок предоставления — 2,5 года.
В Корпорации добавили, что государственные микрофинансовые организации Астраханской, Воронежской, Калининградской, Московской, Саратовской областей, Хабаровского края, Удмуртской и Чувашской Республик могут снизить процентную ставку при получении заявки через Цифровую платформу МСП.РФ.
Цифровая платформа МСП.РФ разработана и запущена Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ. Она помогает повышать доступность услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который