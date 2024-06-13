https://ria.ru/20240613/mikrozaymy-1952265230.html

МСП получили 3,5 млрд рублей микрозаймов через Цифровую платформу МСП.РФ

МСП получили 3,5 млрд рублей микрозаймов через Цифровую платформу МСП.РФ - РИА Новости, 13.06.2024

МСП получили 3,5 млрд рублей микрозаймов через Цифровую платформу МСП.РФ

Почти 3,5 миллиарда рублей получил с начала 2024 года малый и средний бизнес через бесплатный сервис "Подбор и получение микрофинансирования" на Цифровой... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T10:00

2024-06-13T10:00

2024-06-13T10:00

корпорация мсп

александр исаевич

россия

технологии

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Почти 3,5 миллиарда рублей получил с начала 2024 года малый и средний бизнес через бесплатный сервис "Подбор и получение микрофинансирования" на Цифровой платформе МСП.РФ, сообщает Корпорация МСП."С октября 2023 года малый и средний бизнес может подать заявку на получение микрофинансирования через специальный сервис на МСП.РФ. За текущий год общая сумма полученных через нашу цифровую платформу микрозаймов достигла почти 3,5 миллиарда рублей. С минимальными затратами ресурсов, в онлайн-режиме, без хождения по кабинетам наши предприниматели получили 1,4 тысячи микрозаймов, которые они направили на развитие своего бизнеса", — приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.По данным КМСП, средний размер микрозайма составил 2,3 миллиона рублей, средний срок предоставления — 2,5 года.В Корпорации добавили, что государственные микрофинансовые организации Астраханской, Воронежской, Калининградской, Московской, Саратовской областей, Хабаровского края, Удмуртской и Чувашской Республик могут снизить процентную ставку при получении заявки через Цифровую платформу МСП.РФ.Цифровая платформа МСП.РФ разработана и запущена Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ. Она помогает повышать доступность услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, россия, технологии