https://ria.ru/20240613/migranty-1952498439.html
Мигрантов, избивших подростка в Севастополе, выдворят из России
Мигрантов, избивших подростка в Севастополе, выдворят из России - РИА Новости, 13.06.2024
Мигрантов, избивших подростка в Севастополе, выдворят из России
Мигрантов, избивших подростка в парке Севастополя, выдворят из России, сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T10:26
2024-06-13T10:26
2024-06-13T11:22
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Мигрантов, избивших подростка в парке Севастополя, выдворят из России, сообщает пресс-служба полиции города. "Ленинским районным судом принято решение о назначении наказания в виде штрафа с принудительным административным выдворением с помещением в центр временного содержания иностранных граждан в отношении четверых иностранцев, еще по одному нелегальному мигранту материалы проверки переданы в следственный орган для принятия процессуального решения", - говорится в сообщении. Нападавшие избили 16-летнего подростка в Комсомольском парке им. Марии Байды. Все участники конфликта были установлены и задержаны. "Пятеро из них оказались гражданами государства Центральной Азии, незаконно находящимися на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. Пострадавший, по данным местных пабликов, гулял с друзьями в парке, где две взрослые компании устроили разборки, и попал под раздачу.
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происшествия, севастополь, россия, центральная азия
Происшествия, Севастополь, Россия, Центральная Азия
Мигрантов, избивших подростка в Севастополе, выдворят из России
В Севастополе выдворят четверых мигрантов, избивших подростка в парке
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Мигрантов, избивших подростка в парке Севастополя, выдворят из России, сообщает пресс-служба полиции города.
«
"Ленинским районным судом принято решение о назначении наказания в виде штрафа с принудительным административным выдворением с помещением в центр временного содержания иностранных граждан в отношении четверых иностранцев, еще по одному нелегальному мигранту материалы проверки переданы в следственный орган для принятия процессуального решения", - говорится в сообщении.
Нападавшие избили 16-летнего подростка в Комсомольском парке им. Марии Байды. Все участники конфликта были установлены и задержаны.
"Пятеро из них оказались гражданами государства Центральной Азии, незаконно находящимися на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Пострадавший, по данным местных пабликов, гулял с друзьями в парке, где две взрослые компании устроили разборки, и попал под раздачу.